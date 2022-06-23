Veliaht Prens Selman objektiflerden kaçıyor mu?

Türkiye'yi ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, farklı bir protokolle ağırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de prensi ağırladıktan sonra bir daha görüntülenmeyecekler. Yabancı liderlerin ziyaretinde görüşme sonrası ikili basın toplantısı yapılır. Prens Selman'ın ziyaretinde bu olmayacak. Akşam yemeğini Beştepe'de yedikten sonra Selman ülkesine dönecek.

Başta Kaşıkçı cinayeti olmak üzere Suudi Arabistan ile Türkiye arasında birçok problem yaşandı. Aslında Kaşıkçı cinayeti, Selman'ın Türkiye ile yaşadığı sorundan daha çok Amerika ve dünya ile yaşadığı bir sorundu. Bütün bunlar Prens Selman'ın objektifleri ve gazetecileri sevmemesinin nedenleri sanırım.



NUSRET'İN ÇALIŞMA AZMİ

Kelimenin tam anlamıyla dünya çapında bir çalışkan olan kasap Nusret, İstanbul'da bir kafe açtı. Maçka'da açılan kafede Nusret yapımı pastalar, poğaçalar ve börekler var. Bilindiği gibi Nusret, dünyanın pek çok şehrinde restoranlar açtı. Örneğin, New York'ta iki, Londra'da ise bir restoran Nusret'in yönetiminde. Nusret bir de Yunan adasındaki restoranında müşterilerini ağırlıyor. Kendisiyle konuştuğum zaman, "Benim tek varlık sebebim çalışmaktır" demişti. Çalışkan insanları kıskanmak ve yıpratmak yerine onlarla gurur duymayı denemeliyiz.



YUNANİSTAN EKONOMİSİ NEREYE?

Yunanistan demişken, muhalefet lideri Çipras erken seçim istedi. Bu yönetimle Yunanistan'ın kendini toparlayamayacağını iddia etti. Başbakan Miçotakis ise kendi ekonomisini düzeltmeyi değil Türkiye'yle kazanamayacağı bir mücadeleye girişmeyi tercih ediyor. Belki de bu maceraya girmekten başka çaresi de yok.

Ukrayna Savaşı sonrası Avrupa'daki tüm ülkeler istikrarlarını teker teker kaybediyorlar. Rusya'yı siyasi ve ekonomik bir istikrarsızlığa sürüklemeye çalışan Avrupa ülkeleri, kendi kazdıkları kuyuya doğru hızla sürükleniyor. Rusya ekonomisi de belki bu kaos sürecinden güçlenerek çıkacak.



SRİ LANKA İFLAS ETTİ

Bir ilgi çekici haber de Sri Lanka'dan geldi. Sri Lanka Başbakanı, ülkenin iflas ettiğini, petrol alacak parası kalmadığını ve memurlara maaş veremeyeceğini açıkladı. Bir günlük petrol rezervinin kaldığı ülkede insanlar sokağa inmiş. Sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtiliyor. Ülkede tam bir kaos hâkim. Pandemi dönemi sonrasında en büyük zararı ekonomisi küçük ülkelerin göreceği biliniyordu. Devrilen ilk domino taşı Sri Lanka oldu. Görüldüğü gibi ülkeler kaybederken şirketler zenginleştikçe zenginleşiyorlar.

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