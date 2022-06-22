Arap turistler yolda

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Türkiye'ye geliyor. Bu görüşmede bölgesel meseleler ve ekonomik anlaşmalar gündeme gelecek. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesinde çok önemli bir adım olacak. Ziyaret öncesinde üç senedir devam eden Suudi turistlerin Türkiye'ye ziyaret yasağı kaldırıldı.

1 Temmuz günü ilk Suudi turist uçağının Trabzon'a inmesi bekleniyor. Suudi turistler havanın serinliği vesilesiyle Karadeniz yaylalarında yaz tatili geçirmeyi seviyorlar. Türkiye hem doğası hem kültürü hem de fiyatları ile tüm dünyanın cazibe noktası haline geldi. Belli ki turizm sezonu çok iyi geçecek.



NATO'NUN OYUNUNU BOZDUK

Bu ayın sonunda İspanya'da yapılacak olan NATO zirvesinde Türkiye'nin merkezinde bulunacağı tartışmalar şimdiden ilgi çekmeye başladı. Bu tartışmanın başında Yunanistan'ın Türkiye hakkındaki iddiaları ve Türkiye'nin Yunanistan'a dönük cevapları geliyor.

Yunanistan, Türkiye'nin hava sahasını sürekli ihlal ettiğini söyleyecek ve özellikle Dedeağaç üzerinde yapılan uçuşlara dikkati çekecek. Türkiye de adaların anlaşmalara aykırı biçimde silahlandırılmasını işleyecek.

Bu arada Türkiye'nin veto ettiği İsveç ve Finlandiya'nın durumu da NATO zirvesine konu olacak. Ukrayna'ya yaptıkları tüm yardımlara rağmen Rusya'yı durduramayan NATO ülkeleri, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasıyla birlikte, "Bakın ama NATO güçlendi" diye caka satacaklardı.

Türkiye'nin tavrı bütün bu oyunu bozdu. Ekonomik olarak da Avrupa kendine koyduğu ambargolarla baş başa kaldı.



AVRUPA'DA İSTİKRARSIZ DÖNEM

Avrupa ülkeleri ekonomik krizle ve işçi direnişleriyle boğuşuyor. İngiltere'deki demiryolu işçilerinin grevi yüzünden bu ülkede hayat iyice aksadı.

Almanya'da ise 40 yılın en yüksek enflasyonu yaşanıyor. Yüzde 39.5 oranındaki enflasyon Almanya'da hayatı zor hale getirdi.

Fransa'da parlamento çoğunluğunu kaybeden Macron, seçimlerde yeniden seçilemeyen kendine bağlı başbakanın istifasını reddetti. Fransa'yı siyasal kararsızlık günleri bekliyor.

Amerika'da Biden'ın durumu da hiç parlak değil. ABD son 50 yılın en büyük fiyat artışlarını yaşıyor. Biden, kamuoyu yoklamalarında dipte. Anlayacağınız Rusya'ya ambargo koyup Putin'e karşı ayaklanma çıkararak devirmeyi planlayanların hepsinin koltukları çok fena sallanıyor.

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