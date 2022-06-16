Yunanistan ile barış mümkün mü?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin sona erdirilmesi için başta Amerika olmak üzere NATO'nun da içinde bulunduğu kesimler çaba göstermeye başladı. Türkiye'nin arkasından Amerika ile iş çevirmesinden rahatsız olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis için "O artık benim için yok" demişti.

Miçotakis bir dergiye verdiği röportajda, "Türkiye genelde bu tür açıklamalarda bulunuyor" diyerek Erdoğan'ın ikili ilişkileri sonlandırmaya yönelik açıklamasından da vazgeçeceğine inandığını söyledi. Miçotakis, "Biz bir araya gelmeli ve mutlaka konuşmalıyız" dedi. Görüldüğü gibi Miçotakis, küreselcilerin kendisine verdiği rolü harfiyen yerine getiriyor.

Küreselcilerin bildiğimiz senaryosu "kontrollü kriz"dir. Ülkeleri gerçek bir savaşın eşiğinde tutarak yıpratan küreselciler, silah satıp paralarına para katarlar. Miçotakis de bu senaryonun sadık ama yeteneksiz bir oyuncusu.



EN BÜYÜK ÖĞRENCİ AFFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün tarihin en büyük öğrenci affı müjdesini verdi. Geçmiş yıllarda öğrenci afları gelmişti, ancak bu kez kapsamının çok geniş olacağının altı çiziliyor. Devamsızlık, ekonomik şartlar, zaman bulamama, disiplin gibi birçok nedenden dolayı insanlar isteyerek ya da istemeyerek eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalabiliyor. Bu durum zaman içerisinde büyük pişmanlıklara da yol açabiliyor.

Bence bu öğrenci affı, eğitim hayatına kaldığı yerden devam etmek isteyenler için önemli bir fırsat. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla bu öğrenci affı büyük sevinçle karşılanmış. Umarım önlerine çıkan bu tarihi fırsatı iyi değerlendirirler.



İNGİLTERE'NİN ZOR ANLARI

Ukrayna Savaşı, İngiltere ile Rusya'nın arasını çok fena açtı. Rusya 41 İngiliz gazeteciyi yasaklı ilan etti. Bilindiği gibi Ukrayna'da savaşan kiralık askerlerin bazıları İngiliz vatandaşı çıkmıştı. Şu an bunlar ölüm cezalarının infazını bekliyor. Bütün Avrupa'yı kışkırtıp ambargo tuzağına çeken İngiltere, bakalım aradan sıyrılmayı becerebilecek mi?



TAHIL KRİZİ ÇÖZÜLECEK Mİ?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ukrayna limanlarındaki tahılın çıkarılabilmesi için Rusya'nın onay vermesini bekliyoruz" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un geçen haftaki Ankara ziyaretinde bu konuda mutabakat sağlanmıştı. Ancak tabii buradaki asıl sorun Ukrayna'nın Odessa Limanı çevresine yerleştirdiği deniz mayınları.

Ukrayna bu mayınları kaldırmayı "Rusya saldırır" gerekçesiyle reddediyor. O mayınlar kalkmadığı sürece o limanın kullanılması imkânsız. Ayrıca bu limanda bulunan tahılla dünyanın gıda krizinin çözüleceği de doğru değil. Limanda şu anda dünya tahıl tüketiminin yaklaşık yüzde birine tekabül eden bir miktar bulunuyor. Ukrayna'nın derdinin dünyadaki açlık olmadığı kesin.



İBB VE KÖTÜ HİZMET

Üsküdar'da çok ilginç bir olay yaşandı. Üsküdar Belediyesi zabıtaları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtaları arasında çıkan çatışmayı çevik kuvvet ayırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne otopark olarak kullanılmak şartıyla devredilen bir arazinin İBB tarafından başka amaçlarla kullanılması kavganın sebebi. İmamoğlu yönetiminin sürekli bir krizle anılması rastlantı olabilir mi? Sonuca muhtemelen mahkeme karar verecek ama bilinen gerçek şu ki, İstanbullu kötü hizmetten mağdur oluyor.

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