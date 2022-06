Kılıçdaroğlu’nun yüreği o sorulara cevap vermeye yetecek mi?

Rusya'nın Ukrayna'daki harekâtı neredeyse hedeflerine ulaşmış durumda. Rusya'nın ele geçirdiği bölgelerde hayatın normalleştiğine dair haberler geliyor. Uygulanan ambargoların ise Rusya'yı zayıflatmak yerine daha da güçlendirdiği görülüyor.



RUS EKONOMİSİNİ YIKAMADILAR

Bu kriz yüzünden Rusya'nın hem enerji hem de gıda açısından ne kadar önemli bir ülke olduğu ortaya çıktı. Nükleer bombadan daha tehlikeli olduğu söylenen dolar ile saldırıya uğrayan Rusya'nın rublesi, savaş öncesine göre daha da değerlenerek çıktı. Ancak Amerika başta olmak üzere İngiltere ve Almanya sanki savaşı uzatmak ister gibi davranışlarda bulunmaya devam ediyorlar.

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndermeyi planlıyor. Aynı zamanda Rus ordusunun, Ukrayna ordusunu ülkenin doğusunda sıkıştırıp yok etme aşamasına geldiği yönünde bilgiler var. Yani Batı cephesi ne kadar silah yollarsa yollasın bunları kullanacak asker bulmak zor olacak.



AVRUPA'DA LİDER YOK

Başta eski Amerika Dışişleri Bakanı Kissinger olmak üzere birçok kişi, Ukrayna'daki fiili durumu kabullenmenin barışa giden tek yol olduğunu söylüyor. Bu arada tüm dünyanın gözü, oluşan tahıl krizini gidermek için devreye giren Türkiye'de. Aslında koca Avrupa'dan çıkacak bir tane basiretli siyasetçi bu saçmalığı bitirebilir ama ne yazık ki yok.

Zaten Avrupa halklarının ilgisi genellikle siyasetçilerde değil kraliyetlerde. Haziran ayının en büyük şovu Londra'da gerçekleşecek. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yıldönümü (platin yıl) büyük gösterilerle kutlanacak. Törene binden fazla asker katılacak. 16 binden fazla sokak partisi yapılacak ve Buckingham Sarayı'nda ünlü sanatçıların katılacağı canlı konserler düzenlenecek. Kutlama, son 10 yıldır İngiltere'deki en büyük etkinlik olma özelliği taşıyor.

Sadece sokak partilerine 12 milyon kişi katılacak. Kutlamalar için 15 milyon sterlin bütçe ayrılmış durumda. Umarım Avrupa şu an çok fazla ihtiyacı olan erdemi kraliyet ailesinde bulur. Ortada başka kimse yok. Düşünün ki Avrupa'nın en karizmatik siyasi lideri şu anda Emmanuel Macron. Şaka değil.



KILIÇDAROĞLU'NA EN ZOR SORU

Türk siyasetinde de durum hiç iç açıcı değil. Kafa bulandırmaktan başka hiçbir işlevi olmayan altılı masa, dış odakların sözcüsü haline gelmiş durumda. Bu çerçevede, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 10 tane soru sordu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na terör örgütlerine bakışını, sınırdışı operasyonları destekleyip desteklemediğini, NATO'ya ve Batılı elçilere bakışını sordu. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüreğinin yetip cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı da bu soruların içindeydi. Bir de ekleme yaptı: "Bu 10 soruyu cevaplarsa onu muhatap alırız."

Bence en önemli soru, Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı meselesiyle ilgiliydi. Seçimlere bir yıl kaldı ama Kılıçdaroğlu hâlâ bir cesaret gösterip adaylığını açıklayamıyor. Altılı masadan mı çekiniyor yoksa parti içi muhalefetten mi? Belki her ikisi de. Altılı masa devrilirse sanırım bu aday tartışması yüzünden olacak.

Biz de Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na sorduğu soruların cevaplarını merakla bekliyoruz. Gelecek samimi cevaplar Türk siyasetine katkı sağlayacaktır.

