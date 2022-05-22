Rusya, Finlandiya’nın gazını kesti, şimdi ne olacak?

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya dönük NATO kararı, Amerika'yı geri çekilmeye zorladı. Başkan Biden'ın "Bu iki ülke NATO'ya girecektir" şeklindeki demecine rağmen Amerikan Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir açıklamayla bu sorunu Türkiye ile Amerika arasında bir sorun olmaktan çıkarıp "İsveç ve Finlandiya'nın kaderini NATO üyeleri belirleyecek" dedi.



SON SÖZÜ TÜRKİYE SÖYLEYECEK

Tabii ki NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, bu konuda en ağırlıklı ülke. Finlandiya ve İsveç'in teröristleri beslemesi dışında Türkiye'nin düşünmesi gereken birkaç konu daha var.

NATO kurallarına göre bir ülkeye yapılan saldırı, tüm ülkelere yapılmış sayılıyor. Eğer bir ülke İsveç'e saldırırsa, Türkiye İsveç için şehit vermeye hazır mı veya aynı şekilde bir ülke Türkiye'ye saldırırsa İsveçliler gelip Türkiye'yi korur mu? Belki bundan daha da önemlisi NATO ile sınırları 1300 km'ye çıkan Rusyalı bir dünya daha güvenli olur mu?



RUSYA'DAN AVRUPA'YA UYARI

Dün Putin, Finlandiya'ya verilen Rus gazını toptan kesti. Bu Putin'in, Avrupa'nın diğer ülkelerine yaptığı çok ciddi bir uyarı olarak niteleniyor. AB'yi şimdi yeni bir enerji krizi bekliyor. Petrol fiyatları daha da artabilir.

Bu arada Rusya savaştaki pozisyonunu sağlamlaştırdığını ilan etti ve bunu da Rus Savunma Bakanlığı açıkladı. Zaten Rus Rublesi şu an savaş öncesinden de daha değerli; 1 dolar, 60 rublenin altına düştü. "Rusya ekonomisi bu ambargolara uzun süre dayanamaz" diyenler rublenin bu kadar değer kazanması konusunda ne düşünüyorlar merak ediyorum.



KITLIK KORKUSU SARDI

Bütün bunlar yaşanırken dünyada bir de açlık ve kıtlık senaryoları konuşulmaya başlandı. Putin'e verilen cezaların bedelini tüm dünya ağır bir şekilde ödüyor. Amerika'daki "bebek maması" krizinden sonra İngiltere'de de "hardal" krizi baş gösterdi. Meğer en büyük hardal ihracatçılarından biri Ukrayna'ymış. Meşhur Fransız hardal markasının stokları bittiği için İngiltere'ye sevkiyatı kesmiş.

İngiltere de hardal açığını gidermek için Fransa ile temaslara başlamış. Avrupa kendini imha yolunda hızla ilerliyor. Rusya'ya yaptırım konusunda ısrara devam ederse Avrupa diye bir şey kalmayacak. Enerjisi ve yemeği olmayan bir Avrupa ne kadar yaşayabilir ki?



MUHALEFET HâLâ SUSUYOR

Tüm dünya, Türkiye'nin NATO pozisyonunu konuşurken, başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere muhalefetten çıt çıkmıyor. Bütün dünya, Türkiye'nin NATO'nun genişlemesi konusundaki güvenlik endişelerini konuşurken Kılıçdaroğlu ve Akşener'den tek bir açıklama bile yok.

Bu durumu da ilgiyle izliyoruz. Çekindikleri bir şey olsa gerek.

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