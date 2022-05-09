Rus oligarklar için son sığınak Dubai

Bir zamanlar Uzak Doğu'nun en uçuk ve en eğlenceli kenti olan Hong Kong'a Çin'de sertliği ile tanınan bir polis müdürü vali olarak tayin edildi. İnsan ister istemez, herkesin gözü Rusya'dayken kapalı bir kutu olan Çin'in ne peşinde olduğunu anlamak istiyor. Yoksa birşeyleri ıskalıyor muyuz acaba diye düşünmeden edemiyor.



AFGANİSTAN DAHA RADİKALLEŞİYOR

Amerika Afganistan'ı terk ettikten sonra yönetime hakim olan Taliban, kadın giysilerine yeni kurallar ve kısıtlamalar getirdi. Bu yeni kurallarla Afgan kadınlarının gözleri tüllerle örtüleceği için insanlarla göz göze gelemeyecekler. Ayrıca üniversitelerde erkeklerin ders verdiği saatlerde kadınların üniversitelerin çevresinde bulunması yasaklandı. Yani Amerika'nın "özgürleştirdiği" yerlere verdiği tahribat onlar gittikten sonra da tepki olarak devam ediyor. Dünya radikalleşiyor.



AVRUPA KENDİ AYAĞINA SIKIYOR

Önceki gün İtalya'da Putin'e ait olduğu söylenen bir büyük yata el koyulması, İtalyan- Rus ilişkilerini iyice sertleştirdi. Daha önce Yunanistan da benzer bir hareket yaparak Rusya ile iyi olan ilişkilerini bozmuştu. Yani Avrupa kendi ayağına sıkmaya devam ediyor. Bu arada yaptırımlardan kaçan Ruslar'ın özellikle Dubai'ye gitmeleri dikkati çekiyor.



KILIÇDAROĞLU VE TUVALET TERLİĞİ

İç siyasete ise tuvalet terliği tartışması damgasını vurdu. Altılı masanın fiilen dağıldığını gören CHP taraftarları Twitter'da binlerce kişinin katıldığı sohbet odalarında, "seçime ilk tura herkes kendi girsin, ikinci turda tuvalet terliği olsa ona oy veririz" görüşünü seslendirdi. CHP'lilerin Kemal Kılıçdaroğlu diyemeyip "tuvalet terliği" diyebilmesi sosyal medyada günün espiri konusuydu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın