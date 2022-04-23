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MEHMET BARLAS
23 Nisan ve Kılıçdaroğlu’nun çocuksu davranışları

23 Nisan ve Kılıçdaroğlu’nun çocuksu davranışları

23.04.2022, Cumartesi
Bugün 23 Nisan. Resmi tarihi bırakıp toplumsal geleneklerimize baktığımız zaman en yerleşik günlerden birinin Çocuk Bayramı olduğunu görürüz. Bu öyle bir gelenek ki, mesela çocuklar o gün ülkeyi yönetenlerin koltuklarına oturtulup düşünceleri sorulur.
Bu arada bazı siyasiler, büyük yaşlarına bakmadan çocukça davranışlar sergilemeye devam ederler. Bunlar da demokrasiye renk katar.

ELEKTRİĞİ NEDEN KESİLDİ?
Mesela geçen hafta ana muhalefet lideri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miktarını yüksek bulduğu için evinin elektrik faturasını ödemedi. Ve sonunda ne oldu? Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi.
Dün yapılan açıklamaya göre de Türkiye'de içinde bulunduğumuz dönemde Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi 4 milyon değil 230 bin kişinin fatura ödemedikleri için elektrikleri kesilmişti. Yani Kılıçdaroğlu'nun çocukça davranışı 23 Nisan'a kadar yaşayamadı.

6'LI MASA DA ÇOCUKÇA
Bir diğer çocukça davranış da birbirlerine hiç benzemeyen 6 kişinin Türkiye'de siyasi muhalefet diye bir masanın etrafında toplanmaları oldu.
Bu çocukça davranış da içinde bulunduğumuz bayramı daha renkli hale getiriyor.

SEÇİMLERE HIZLA YAKLAŞIRKEN
Ancak unutmayalım ki 23 Nisan'ın asıl varlık nedeni, ulusal egemenliği yüreklerimizde hissetmemizdir. En son 15 Temmuz 2016'da birilerinin Türkiye'de ulusal egemenlik diye bir kavram olmadığını ve ülkenin bölünebileceğini düşündüklerini gördük.
Sanırım rastladığımız son kötü deneyimdi bu. Artık Türkiye bilinçli şekilde yeni çocuk bayramlarını ve ulusal egemenliği ön planda tutan serbest seçimlere gidiyor.
Belki de Cumhuriyet tarihinin yaşadığı en huzurlu seçim kampanyası olacak bu.
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