Biden, Hindistan’ı neden tehdit etti?

Rusya'nın Ukrayna'ya asıl operasyonunun henüz başlamadığı söyleniyor. Nedenine gelince...

Kiev'in kuşatılması dahil Ukrayna'nın batısında Rusya tarafından yapılan tüm manevraların, Ukrayna güçlerinin dikkatini asıl hedef olan Doğu'dan dağıtmak ve uzaklaştırmak için gerçekleştirilen hareketler olduğu iddia ediliyor. Ama Batı dünyası sanki kıyasıya bir savaş olmuş ve Rusya hezimete uğramış gibi yayın yapıyor ve davranıyor

Putin askeri hedefini hiçbir zaman net olarak açıklamadığı için yapılan tüm yorumlar aslında spekülatif.



MODİ-BİDEN GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Biden, dün Hindistan Başbakanı Modi ile 2 saat süren bir sanal toplantı yaptı. Bu toplantının ana konusu "Rusya tehdidi"ydi. Tabii Rusya tehdidi konuşulurken Biden, Hindistan'ın enerji ihtiyacının Rusya'dan karşılanmasının Hindistan'ın lehine olmayacağını söyleyerek Modi'yi tehdit etti.

Aynı sırada Avrupa Birliği dışişleri bakanları da Rusya'ya yeni yaptırımlar için bir daha toplanmıştı. Batı Bloku'nun egemen güçleri, Putin'i cezalandırmaya çalışırken kendi insanları dahil olmak üzere tüm insanların hayatlarını ne kadar zorlaştırdıklarının farkında değil galiba.



ERDOĞAN HIZ KESMİYOR

Bütün bunlar yaşanırken Erdoğan'ın diplomatik temasları da hiç hız kesmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün'e resmi bir ziyaret yapacaktı ama Ürdün Kralı önceki gün Frankfurt'ta bir hastaneye yatıp fıtık ameliyatı oldu. Bu sebeple Cumhurbaşkanı'nın ziyareti de ertelendi

Erdoğan, Pakistan'ın yeni başbakanı ile de konuştu ve Türkiye'nin Pakistan'ın istikrar ve mutluluğu için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.



ŞİDDET VE MEDYA

Bazen mahalle kavgaları, ülkeler arası savaşlar kadar ilginç olabiliyor. Mesela önceki gün Urfa'da 14 çocuk birbirleriyle kavga etti. Olaya aileleri de karışınca, 3 kişi yaralandı, 14 kişi gözaltına alındı, 3 araç hasar gördü. Şiddetin her türü medyanın ana konusu.



ÇALIŞANLARI RAHATLATACAK

Bu yazı yazıldığı sırada herkesin gözü yapılacak olan kabine toplantısındaydı. Alınacak ekonomik tedbirler herkesin merak konusuydu. Özellikle çalışanları ve üreticiyi rahatlatacak önemli adımlar atıldı. Enflasyonla mücadele için sadece hükümetin attığı adımlar yeterli değil. İş dünyası da fırsatçılıktan vazgeçerek elini taşın altına koymalı.

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