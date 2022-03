Putin’in davranışlarını anlamak kolay değil

Putin'in Ukrayna'ya başlattığı harekâtın uzaması bazı ihtimalleri akla getiriyor. Putin'i tanıyanlar ve onun davranışlarının arkasındaki mantığı bilenler, bu savaşın uzamasının bir zaaf olmaması ihtimalinden söz ediyorlar.

Çünkü Putin, sahip olduğu askeri imkânlarla istese Ukrayna'yı en fazla 3 günde yerle bir eder ve Zelenski'yi de tasfiye ederdi.

Rusya askeri açıdan bu güce sahip ama özellikle hava kuvvetleri pek devreye sokulmadı. Sadece bazı bombardımanlarda Rus savaş uçaklarını gördük ve bütün savaş boyunca bir tane S-57 uçağı düştü.

Sonunda Putin bu savaşı bir yıpratma savaşına dönüştürdü. Doğal olarak kendisi de yıpranıyor.



AVRUPA'YA KORKU SAÇIYOR

Ancak elimizde imkân olup da Putin'le karşılıklı konuşabilseydik bu davranışının nedenini anlayabilirdik.

Şu an sadece tahminde bulunuyoruz.

Putin, Rusya'yı tekrar Sovyetler Birliği gibi gösteriyor ve Avrupa'nın geri kalanında korku saçıyor.



BATI, RUSYA'SIZ YAPAMAZ

Okyanusun diğer tarafındaki Amerika'nın ise Avrupa'da NATO'yu tekrar canlandırması ve yeni bir soğuk savaş başlatması pek mümkün görünmüyor.

Çünkü Avrupa'daki ülkelerin çıkarları, Amerika'nın çıkarlarından çok farklı.

Örneğin, Almanya, Rusya olmadan yapamaz. Bu hem ticari hem de doğalgaz ihtiyacı açısından büyük gerçek.



ZELENSKİ, DİRENİŞİN BAŞINDA

Diğer Avrupa ülkelerinde de durum farklı değil. Mesela İspanya'da Rus doğalgazına ihtiyaç % 90, İtalya'da ise % 70 oranında. Putin bunların hepsini bildiğine göre hem kendi hem de Rusya'nın imajını sarsacak bir askeri harekâtı acaba niye yaptı?

Tabii bu arada tahmin edilmeyen şeyler oldu. Mesela, Zelenski bir halk lideri olarak direnişin başında kaldı ve Ukraynalı siviller de teslim olmak yerine silahlanmayı seçtiler.



PSİKOLOJİK SAVAŞA DÖNÜŞTÜ

Bu savaş, gerçek savaştan çok bir psikolojik savaşa benziyor. Putin'in amacı Zelenski'yi yıpratmak olsa da Putin ve Rusya da yıpranmakta.

Rusya'yı ve Putin'in yeteneklerini derinine bilenler şimdiki durumu anlamakta zorlanıyor.

Rusya olayın derinindeki mantığı ancak savaşı sonlandırarak izah edebilir. Ancak kim bilir belki de hedef sadece Kiev ve Zelenski değil, bütün Ukrayna'dır.

