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Haberler Mehmet Barlas Macron yetersiz bir siyasetçidir
MEHMET BARLAS
Macron yetersiz bir siyasetçidir

Macron yetersiz bir siyasetçidir

10.02.2022, Perşembe
Avrupa tarihinde talihsiz anlar vardır...
Sözünü ettiğimiz zamanlarda yeteneksiz siyasetçiler söz sahibi olur ve Avrupa sürekli bir savaşın eşiğinde dolaşır.
Şu anda söz konusu olan Ukrayna ile Rusya arasındaki anlaşmazlığa, yeteneksiz Macron'un müdahale etmesidir.

HERKESLE KAVGA İÇİNDE
Macron'un Fransa'nın ilişkide bulunduğu bütün ülkelerle kavga içinde olması bir yana, kurucularından biri olduğu NATO'nun da ruhen öldüğünü iddia etmesi ayrı bir tutarsızlıktır.
Bir gerçek var... Eğer Rusya çeşitli konularda ikna edilmek isteniyorsa burada izlenecek en yanlış yol, devreye NATO'yu sokmaktır.
Çünkü biliniyor ki NATO, Amerika'nın savaş oyuncağından başka bir şey değildir.
Zaten Putin de bu nedenle Ukrayna sorununda NATO'nun devreye girmesini kabul etmemektedir.

FRANSA İLE ÇÖZÜM OLMAZ
Bir şanssızlık, tam bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın testinin pozitif çıkması ve Putin'in Türkiye ziyaretinin ertelenmesidir.
Eğer Macron'dan medet umulursa çözümsüzlük kalıcı hale gelir.
Bir internet sitesinde, bir eşeğin Macron'a başvurup "Beni evlendir" dediği yazılıydı.
Macron, "Seni niye evlendireyim, ne faydan var ki?" deyince, eşek şu cevabı veriyor: "Bizden milyonlarca seçmen çıkmasa sen bu iktidarı elde edemezdin."

ERDOĞAN DEVREYE GİRMELİ
İşin şakası bir yana, Türkiye Montrö Antlaşması'nın uygulayıcısı olarak sıcak savaş ikliminin Karadeniz'e sıçramasını engelliyor.
Çünkü Amerika sadece kaba kuvvetle sorunlara çözüm arıyor. Yani Amerikan donanmasının Karadeniz'e girme isteği her an alevlenebilir.
Dilerim Cumhurbaşkanı Erdoğan çabuk iyileşir ve barış hızla devreye girer.
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