Bahçeli siyaset dersi veriyor

Türkiye'yi hedef alan komploları, tehlikeleri ve yaşadığımız krizleri düşündüğümüz zaman siyaset mesleğinin önemini daha iyi anlarız. Siyasetçi sadece iktidar olup bu tehlikeleri bertaraf etmekle görevli değildir... Siyasetçi ayrıca kitlelerin fark etmediği tehlikeleri de görür ve toplumu uyarır.

Ne yazık ki şu anda Türk siyasetinde bir topallama var. Başını Cumhuriyet Halk Partisi'nin çektiği muhalefet görevini yapmıyor.

Tehlikeler karşısında toplumu uyarmak veya dış tehditler karşısında toplumla yekvücut olup direnmek gibi davranışlar şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde de diğer muhalefet partilerinde de yok.

Aksine bunların Türkiye'yi hedef alan komplolardan mutluluk duydukları, daha da ötesi terör örgütleriyle dayanışma halinde bulunan Amerika gibi ülkelere sempati gösterdikleri kesin.



KILIÇDAROĞLU'NA SORULAR

Bu açıdan Türkiye'nin örnek siyasetçisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'dir. Bahçeli hem Cumhur İttifakı'nı sağlamlaştırarak iktidarın güç kaybetmesini önlüyor hem de her konuda gereken ne varsa söyleyip toplumu sürekli uyarıyor.

Son MHP Grup Toplantısı'nda Bahçeli'nin uyarılarını mutlaka bir kenara yazmamız gerekiyor:

"CHP Genel Başkanı'na soruyorum, kıvırmadan cevap vermesini bekliyorum. Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz? 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı' yerine 'Türkiye Cumhuriyeti insanı' ifadesini getirmeyi düşünüyor musunuz? Terörist Demirtaş'ı hâlâ savunuyor, ona elçiler yolluyor musunuz? Bu sorularım gayet nettir. Ya 'evet' diyeceksin ya 'hayır'. Boş kâğıt verme halinde hepsine 'evet' dediğin kabul edilecektir. Korku edebiyatını bırak, bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin. Bugünkü CHP yönetimi, HDP'nin oyun uşağı haline gelmiştir. Bugünkü CHP yönetimi, PKK ile ittifak tüneline girmiştir. İP ise bunların proje süsüne dönüşmüştür."



CEVABINI ALACAKLAR

Bahçeli'nin uyarılarını dinlerken önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Artık sabrımız kalmadı" şeklindeki sözlerini hatırladım.

Türkiye'yi hedef alan havan toplarını; askerlerimizi, polislerimizi şehit eden kurşunları atanlar Türkiye'den gerekli cevabı mutlaka alacaklardır.

Türkiye'nin yönetiminde bu kararlılık ve irade vardır. Devlet Bahçeli'nin çıkışları da bu zor durumu Türkiye için kolaylaştırıyor.

Dilerim siyasete heves eden herkes Devlet Bahçeli'den ders alır.

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