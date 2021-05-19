Durdurun dünyayı... Katliamcılar ve onların destekçileri bu dünyadan indirilmelidir

Bir dönem "Durdurun dünyayı inecek var" söylemi çok modaydı... Bu söylem üzerine kitaplar yazılıyor, şarkılar yapılıyordu... Aslında bu söylemin en fazla anlam taşıdığı bir dönemi şimdi yaşıyoruz. İsrail çocuk, kadın demeden Filistinli sivilleri bombalarla katlediyor ve dünya genel olarak bu faciayı susarak izliyor. Tabii herkes susmuyor... Mesela Amerika, mesela Avusturya, mesela Çekya, İsrail'in katliamını destekliyor.



Avusturya kafası

Bu tabloda en garip olan durumlardan biri de, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail katliamını kınadığı için Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer tarafından eleştirilmesi değil midir? Bu katliam sırasında başbakanlık binasının damına İsrail bayrağı çeken bu kafanın, daha neler yapabileceğini kestirmek tabii ki kolay değil.



Eski günler

Yakın geçmişi hatırladım. Yakın dediysem tabii ki dün değil... Nazi Almanya'sının Avusturya'yı ilhak edip (Anschluss) Yahudi soykırımının bu ülkeye de taşındığı dönemden söz ediyorum. Avusturya şimdi Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli Yahudileri tutuyor. Ama o eski günlerde durum tam tersi değil miydi?



Kurt Waldheim

Mesela 1986-1992 arasında Avusturya'nın Cumhurbaşkanı olan Kurt Waldheim, bir Nazi subayıydı. Waldheim 1941 yılı başlarında Wehrmacht için hazırlandı ve bir takım lideri olarak Doğu Cephesi'ne gönderildi. O yılın aralık ayında yaralandı ama hizmete 1942 yılında geri döndü. 1942'den 1945'e kadar Wehrmacht'a yaptığı hizmetler, 1985 ve 1986 yılında uluslararası inceleme konusu oldu. Waldheim'ın askerliği 1945 yılına kadar devam etti, bu süre zarfında oberleutnant (üsteğmen) rütbesine yükselmişti. 1943'te Waldheim, General Alexander Löhr başkanlığındaki Ordu Grubu E'de bir yaver olarak görev yapıyordu. Selanik'te görev yaptığı sırada binlerce Yahudi'yi toplama kamplarına gönderdiği biliniyor.



İnsinler...

Evet... Doğru olan gerçekten dünyanın durdurulmasıdır. Ama bu duran dünyadan, bu dünyada yaşamaya layık olmayan katliamcılar ve onların destekçileri inmelidir.

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