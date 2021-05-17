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Haberler Mehmet Barlas Normalleşme diyerek bütün anormallikleri benimsemeye başladık...
MEHMET BARLAS
Normalleşme diyerek bütün anormallikleri benimsemeye başladık...

Normalleşme diyerek bütün anormallikleri benimsemeye başladık...

17.05.2021, Pazartesi
Kovid-19 zaten var olan kavram kargaşalarını daha da tırmandırdı. Kapanma, tam kapanma, karantina benzeri kavramların yanına bir de normalleşme diye bir kavram eklendi. Normal ile anormal arasındaki farkları tam olarak belirlememişken, şimdi de normalleşme diye anlatılan bir garip düzeni gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

İsrail'in normali
Mesela İsrail'in Filistinliler'e insanlık dışı muamelelerle yaklaşması, 'Adolf' Netanyahu için çok normal değil midir? Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde ister Trump ister Biden ya da başka biri Başkan olsa, bu ülkenin İsrail'e karşı tutumu hep normal olarak kalmaz mı? Veya Fransa'nın garip çocuğu Macron'un ortaokul öğretmeni olan kendisinden 22 yaş büyük olan üç çocuk annesi bir kadına aşık olup onunla evlenmesi, bu çocuk için normalleşme sürecini mi ifade eder?

Babacan'ın normali
Ya biz normalleşirken nelere dikkat edeceğiz? Mesela Babacan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kucaklaştıktan sonra gizlice Gül'ün boynuna sarılmasını siyasette normalleşme olarak mı görmeliyiz? Veya CHP üyeleri, genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde partileri iyice yok olur diye endişe duyuyorlarsa bu normal bir davranış mıdır? Bir siyasetçiyi hem yıllarca genel başkan olarak korumak ve sonra da o siyasetçiden ne köy ne de kasaba olur diye düşünmek, bizde siyasetin normalleşmesi midir?

Garip bir düzen
Neyse... 65 yaşın üzerindekilerle altındakilerin ne yapacaklarını şaşırdıkları bir düzenin adı da normalleşmedir. Sadece turistlerin özgürce yaşama hakkına sahip oldukları bir düzendir normalleşme... Ve doktorların siyasetçileri yönettikleri düzenin adı da normalleşmedir.
Keşke biraz da anormalleşmeyi deneseydik...
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