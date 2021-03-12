Türk dış politikası, Katar’daki üçlü zirvede derin bir nefes aldı...

Türkiye'nin uluslararası platformdaki sorunlarına müttefik olan ülkelerin yaklaşımları, ne yazık ki çok berrak ve olumlu değil. Özellikle Türkiye'nin en büyük sorunları PKK ve FETÖ terörüne ilişkin konularda başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere NATO ortaklarımız ne yazık ki anlayışsız davranmaktalar.



Kıbrıs ve ABD

Kıbrıs konusunda ve Türk-Yunan ilişkilerinde Amerika Birleşik Devletleri zaman zaman açık bir karşı tutum sergiliyor. Gerçi yeni Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongre oturumunda "Kıbrıs'ı iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon olarak birleştirecek kapsamlı bir anlaşmayı güçlü şekilde destekliyoruz" dedi, ama bu konuda Amerika sanki Kıbrıs Rumları ile müttefikmiş gibi davranıyor.



Katar zirvesi

Dün Katar'ın başkenti Doha'daki üçlü toplantı, bu açıdan Türk dış siyasetinin nefes aldığı bir gelişmeydi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doha'da Türkiye, Rusya ve Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek" dedi. Ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelenin de ele alındığını vurguladı.



Suriye'nin bütünlüğü

Lavrov, Çavuşoğlu ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenlediler. Lavrov, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyulması konusunda ortak bakış açısına sahip olduklarını belirterek, Suriyelilere insani yardım sağlanmasının önemine işaret etti.



Ortak bildiri

Ortak açıklamada ise, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı ile 2012 Cenevre Bildirisi uyarınca Suriyeli tarafların siyasi çözüme ulaşmasını desteklemek için BM'nin kolaylaştırıcılığındaki siyasi süreci ilerletme taahhüdü yinelenerek, "(Bakanlar) Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra komşu ülkelerin milli güvenliğine de halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıklarını vurgulamışlardır" ifadesine yer verildi.

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