Cumhurbaşkanı’nın eleştirilere sinirlenmesi de, eleştirilerin artması da doğaldır...

AK Parti'nin dünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan yine içini döktü. Mesela, Berat Albayrak'ın adını kullanarak sözde eleştiri yaptıklarını zannedenlere şöyle dedi:

"Tutturmuşlar 'Şu kadar para' nerede? O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa, bunlar sizdedir. Yatıyorlar kalkıyorlar damat. Damat kadar taş düşsün başınıza."



Acı tebessüm

Aynı şekilde eleştirileri yapanların ülkeye bir alternatif sunamadıklarını da hatırlatarak şöyle konuştu:

"Şahsımıza, ailemize, arkadaşlarımıza saldırıları acı bir tebessümle takip ediyoruz. Aslında bizimle vizyonda, icraatta, eserde yarışsalar, ülkemiz ve milletimiz için daha hayırlı bir iş yapmış olurlar."



Hakaret de var

İlk bakışta Cumhurbaşkanı'na hak vermemek mümkün değil. Gerçekten de muhalefet sadece eleştiriyor ve bu eleştiriler bazen hakarete de dönüşüyor. Açılan tazminat davalarında Kılıçdaroğlu'nun ödediği tazminatlara baktığınızda, olayın çapını anlayabilirsiniz.



18'inci yıl

Ancak işin bir başka yüzü de var... Cumhurbaşkanı 18 yıldır iktidarda ve Cumhuriyet tarihinde Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ülkeyi yöneten ilk lider... Bu açıdan belki Atatürk, yetkileri ve gücüyle bir karşılaştırmaya konu edilebilir. Ama çok partili demokraside hiçbir siyasetçi bu kadar güçlü olmadı.



Doğal gelişmeler

Bu kadar uzun süreli ve güçle donatılmış bir iktidarın sahibi, her demokraside eleştirilir. Eğer hiçbir eleştiri gelmiyorsa ya sistemde bir aksaklık vardır ya da muhalefet kör ve sağırdır. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazen sinirlenerek eleştirilere cevap vermesi ne kadar normalse, iktidarın süresi uzadıkça muhalefetin de eleştirilerin dozunu artırması o kadar doğaldır.

Kısacası, Allah topraklarımızdan özgürlükçü demokrasiyi eksik etmesin...

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