Siyasi muhalif olmak Rusya’da zor da Amerika’da kolay mı sanki?

Rusya'da muhalif siyasetçi Navalny taraftarlarının gösteriler yaptıkları ve bu gösterilere katılanlardan yüzlerce kişinin gözaltına alındıkları haberlerle yayınlandı. Bu haberlere ilişkin yorumlarda da Rusya Federasyonu Başkanı Putin'in zaten bir diktatör olduğu ve bu ülkede muhalif olmanın imkansızlığı vurgulandı.



Bir demokrasi mi?

Doğal olarak bu haberleri okurken, Rusya gibi olmayan ve demokrat olan bir özgürlükçü bir ülkeye eğildik. Yeni Başkan Biden'ın konuşmasında demokrasi ve birlik kelimelerini defalarca tekrarladığına göre, bu ülke Amerika Birleşik Devletleri olabilirdi. Demek siyasi muhalif olmayı tasarlayanlar Rusya'yı değil Amerika Birleşik Devletleri'ni gözlerine kestirmeliydiler.



Gerçekler

Gelelim gerçeklere... Şu anda bu ülkedeki en önemli muhalif siyasetçi Donald Trump'tır. Başkanlık seçiminde 75 milyon oy almıştır ve iddiasına göre Biden oy sayımlarındaki hile ile seçimi kazanmıştır. Ama sonuçta Trump Beyaz Saray'ı Biden'a terk edip, Florida'ya gitmiştir. Biden da görkemli bir törenle başkanlık yeminini etmiştir.



Olacak iş değil

Peki sonra ne oluyor? 8 Şubat'ta Trump'ın görevinden azledilmesi için, ABD Senatosu'na bir teklif geliyor. Daha önce Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat çoğunluk Trump'ın azledilmesi için oy vermişti. Bu noktada bir düşünelim... Böyle demokrat, özgürlükçü ve birlikten yana olan bir yönetim, en güçlü rakibi böylesine bir proje ile sıkıştırır mı? Ayrıca zaten görevi bırakmış olan Trump nasıl ve neden o görevden azledilebilir?



Hepsi aynı

Bu azil girişimi, Trump 2024'te yeniden aday olamasın diye başlatıldı. Başta da söylediğimiz gibi Rusya'da muhalif olmak kolay değil. Ama görüldüğü gibi Amerika'da muhalif olmak çok mu kolay sanki? Eğer Trump başkanken ona uygulanan sansürleri de düşününce, " Ha Amerika ha Rusya" demiyor musunuz?

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