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Haberler Mehmet Barlas Ha Biden olmuş ha Trump... Derin Amerika, Başkan’a bakmadan yapacağını yapar...
MEHMET BARLAS
Ha Biden olmuş ha Trump... Derin Amerika, Başkan’a bakmadan yapacağını yapar...

Ha Biden olmuş ha Trump... Derin Amerika, Başkan’a bakmadan yapacağını yapar...

21.01.2021, Perşembe
Joe Biden artık ABD Başkanı'dır... Donald Trump ise eski başkandır. Dünyadaki bütün gözlemciler, Biden'ın başkanlığının kendi ülkeleri için neler getireceğini tahmin etmeye çalışıyorlar. Aynı durum tabii ki bizim için de söz konusu. Ancak Biden'ın başkanlığının Türkiye'ye neler getireceğini tahmin etmeden önce Trump'ın bizim için ne anlam ifade ettiğini özetlemekte fayda var.

Bir hesaplama
Trump'ın bizim için farkı, bu kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kurduğu olumlu diyalogdu. Nitekim Trump, Biden'ı eleştirirken, onun Erdoğan'la kendisi gibi diyalog kuramayacağını iddia etmişti. Ancak bu diyalog Türkiye'ye ne getirdi ve Trump Türkiye'den ne götürdü, hesaplamak gerekir...

Brunson krizi
Hatırlayın ajan papaz Brunson'ın Amerika'ya iadesi istenirken Trump'ın sözlerini... Türkiye'nin ekonomisini yerle bir edeceğini söylemişti ve gerçekten de dolar, TL'yi ezdi geçti. Sonunda da Brunson iade edildi. Burada teselli bulabileceğimiz tek şey, Trump'ın Brunson'ı isteme nedeninin, yardımcısı Evangelist Pence'i memnun etmek olduğudur. Ve sonunda Pence, Trump'a ihanet etmiş ve Biden'ın Başkan olmasını onaylamıştır.

Pompeo'nun ziyaretleri
Trump'ın Venezuela'ya karşı izlediği insafsız siyaseti de Türkiye asla onaylamamış ve her fırsatta Maduro'ya yardım etmiştir. Bu arada Türkiye'ye hava savunma sistemi verilmemesi yüzünden Rusya'dan S-400 aldığımız için, parasını ödemiş olmamıza rağmen F-15'lerimiz bize verilmemişti. Ayrıca Trump'ın Dışişleri Bakanı'nın veda ziyaretleri çerçevesinde Kıbrıs Rum Kesimi'ne destek vermesini de unutmayalım.

Hepsi aynıdır
Yani ha Trump ha Biden... Amerika Amerika'dır. Başkan kim olursa olsun derin Amerika bildiğini okur ve başka ülkelerin müttefik olsalar bile altlarını oyar... Ve Amerika, silah satmak için gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesini görmezden gelip, Suudi veliahdını bağrına basar.
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