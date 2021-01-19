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Haberler Mehmet Barlas Dünya, yobaz din adamlarını ve Türkiye’nin Avrupa ülkelerine açılımını konuşuyor
MEHMET BARLAS
Dünya, yobaz din adamlarını ve Türkiye’nin Avrupa ülkelerine açılımını konuşuyor

Dünya, yobaz din adamlarını ve Türkiye’nin Avrupa ülkelerine açılımını konuşuyor

19.01.2021, Salı
Dünyadaki gelişmeleri izlerken, yobaz din adamlarının davranışları gerçekten şaşırtıcı ölçülerde... Atina kaynaklı bir haberde, bir Ortodoks din adamının İslam hakkındaki düşmanca söylemlerini hayretle izlemiştik. Dün de İsrail'den benzer bir haber geldi. Ultra-Ortodoks Daniel Asor adlı haham, takipçilerine "onları eşcinsel yapabileceği" gerekçesiyle Kovid-19 aşısı olmaktan kaçınmaları çağrısı yaptı.

Yobaz haham
Sosyal medyada takipçi sayısı fazla olan Haham Daniel Asor, aşılama çabalarının "yeni bir dünya düzeni kurmaya" çalışan "küresel çapta kötü niyetli bir yönetimin" parçası olduğunu iddia etti. Buna karşı dünyanın en hızlı aşılamalarından birini kararlılıkla sürdüren İsrail, mart ayı ortalarına kadar 9 milyon vatandaşının 5 milyonunu aşılamayı ve ekonomisini yeniden açmayı hedefliyor. İki milyondan fazla İsrailli çoktan ilk doz aşıyı yaptırdı, yaklaşık 225 bin kişiye de ikinci doz aşılar vuruldu.

Avrupa'ya açılım
Dünyadaki gelişmelerden bizi doğrudan ilgilendirenleri ise, Türkiye'nin özellikle Avrupa ülkeleri ile diyaloglarını güçlendirmesi yolundaki adımlardı. Fransa Devlet Başkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılıklı mektuplaşmaları, Ankara ile Paris diyaloğunun yeniden tesis edileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta "Olumlu yaklaştık" diyerek başlayacağının sinyallerini verdiği Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantı da NATO karargâhında başladı.

Irak ile diyalog
Bir son dakika haberine göre de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak'ın başkenti Bağdat'a çıkarma yaptı. Terörle mücadelenin ele alınacağı kritik zirvede Türkiye ile Irak arasındaki işbirliği konuşulacak. Bu arada Azerbaycan, devletin sipariş ettiği inşaat ihalelerinde Türkiye modelini uygulayacak. İşgalden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın imarında Türk şirketlerine öncelik tanınacak. İşte Türk iş insanına gösterilecek diğer kolaylıklar...
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