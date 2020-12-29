Ermenistan da Yunanistan da sanki savaş çıkarmaya hevesliler

Bazı siyasetçilerin hesapsızlıkları yüzünden toplumların üzerinde gereksiz yere savaş rüzgârları esiyor. Bunlara çok yakın bir örnek Ermenistan'ın Paşinyan'ı değil mi? Haksız ve hukuksuz şekilde el koydukları Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ yetmezmiş gibi bir de Azerbaycan kentlerindeki sivilleri füzelerle katlettiler. Sonuç Ermenistan için feci bir yenilgi ve buna bağlı olarak siyasi bir kriz şeklinde geldi. Şimdi de korsanlık etmeye hevesli görünüyorlar.



12 mil merakı

Bir diğer savaş körükleyicisi ülke de bugünkü Yunanistan... Yakın geçmişlerindeki krizler yetmezmiş gibi, şimdi de karasularını 6 milden 12 mile çıkarma eylemindeler. Bu konuda söz konusu olan İyonya Denizi'dir deniliyor. Ama Ege'deki karasularının da 12 mile çıkarılmasının sanki eli kulağında gibi... Eğer bu olursa Türkiye'nin ne yapacağını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak" şeklinde yorumlamıştı. Oktay'ın bu konuda söylediklerini hatırlayalım:



Savaş sebebidir

"- 12 mile çıkardık, çıkarmadık' olayı var ya. Bizim de 'Hadi çıkarın nasıl çıkarıyorsunuz? 12 mile çıkardığınızda... Meclis'imizin çıkardığı bir yetki var, savaş sebebidir. Bugün de arkasında durduğumuz ve hâlâ geçerli olduğu bir yapıdır. 12 mile çıkması ne demek? Açık denizler var, yani karasularının dışında kalan, şu anda 6 mil karasuları Yunanistan için. Türkiye tarafında 3 mil ama genelde deniz hukukuna baktığınız zaman dikey ortay diye bir şey vardır. Bunun doğusunda kalan, batısında kalan adalar diye. Öyle bir yapı var ki, hayır bu bana yetmez."



Mustafa Kandıralı'yı kaybettik...

Eski güzel günlere renk katan bir isim daha yaşamını yitirdi. Klarnet virtüözü Mustafa Kandıralı, Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 90 yaşında vefat etmiş.

Kandıralı yıllarca hepimize müzik ile ritmin birlikteliğini hissettirdi... Bayram sabahları onu dinlemeye alışmıştık. Ayrıca sahnelerde en ünlü sanatçılara Zeki Müren'lere, Safiye Ayla'lara, Müzeyyen Senar'lara eşlik ederdi. Ben onu 1974'te Turan Güneş'le birlikte TRT ekranlarına çıkarmıştım. O programı izlerken doya doya gülmüştük.

Klarnet şimdi günümüzde özellikle Serkan Çağrı tarafından seslendiriliyor. Ama Kandıralı'dan önce de besteci virtüöz Şükrü Tunar bu sazı bize sevdirmişti. Mustafa Kandıralı'ya rahmet diliyorum.

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