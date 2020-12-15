15 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Türkiye’nin güçlenmesi içeride ve dışarıda mutsuzluklara sebep oluyor
MEHMET BARLAS
Türkiye’nin güçlenmesi içeride ve dışarıda mutsuzluklara sebep oluyor

Türkiye’nin güçlenmesi içeride ve dışarıda mutsuzluklara sebep oluyor

15.12.2020, Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı dönemini hatırlatan bir yaygınlıktaki coğrafi alanlarda ağırlığını koyması, Türkiye'yi rakip ve tehlike olarak gören ülkelerin sürekli yakınmalarına konu oluyor. Bu ülkeler arasında Ermenistan'ı, Yunanistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve tabii Macron'un Fransa'sını sayabiliriz.

CHP'nin mutsuzluğu
Yeni Türkiye'nin bu kıtalararası ağırlığının farkında olmayan ya da bu durumu eleştirenlerden biri de, CHP muhalefeti... Son dönemde özellikle HDP ile aynı çizgiye düşen CHP'nin sözcüleri, uluslararası alanda Türkiye'nin ağırlıkla hissedilen askeri gücünün ülkenin yararına olmadığını ileri sürüyorlar. Bunlardan bazılarının Biden yönetiminde Türkiye'nin Amerika tarafından hizaya getirileceğini ümit ettikleri söyleniyor.

Atina'da hayal kırıklığı
Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği ülkelerini çıkartıp bir yaptırım uygulatmak isteyen Yunanistan'ın hayal kırıklığı ise, Yunan medyasına yansımış durumda... Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına karşı çıkan Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Polonya ve Malta'ya Yunanistan'da öfke büyük. Atina yönetimi, şimdi de muhtemel bir Washington-Ankara krizinden medet umuyor.

Biden'dan beklenen
Yunan medyasına göre ABD'nin, Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri için yaptırım uygulaması ve Joe Biden'ın başkanlık görevini üstlendikten sonra Türkiye'ye karşı daha sert bir politika izlemesi halinde, AB'nin de tavrını sertleştirmesi mümkün.

Biden'a uyarı
Ancak İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan bir makalede, seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye konusunda tavsiyeler sıralanarak, "Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç. Ankara ile aranı iyi tut" mesajı verildi. İki ülke arasındaki çatışma alanları hakkında analizlerin yer aldığı makalede, "Top artık Amerikan sahasında. İki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi inisiyatifi yeni ABD yönetiminde" denildi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Artık diplomatik nezaket rafa kalktı... Herkes ağzına geleni söylüyor 14.12.2020 Pazartesi
Salgına karşı kurtarıcı olarak aşıyı beklerken biraz gülelim mi? 13.12.2020 Pazar
Yeni Türkiye’nin ağırlığı hesap edilmeden bu bölgede siyaset yapılamaz 09.12.2020 Çarşamba
Avrupa Birliği Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarılar yaptı 08.12.2020 Salı
Bütün aygıtlar artık bir cep telefonunun içinde ve bu çağda evden çıkmak yasak oldu 07.12.2020 Pazartesi
İstanbul’da devlet denilince akla valiler gelir 06.12.2020 Pazar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fransa bir an önce Macron belasından kurtulmalıdır 05.12.2020 Cumartesi
İnsanlığın kafası çok karışık... Amerika “Ya salgın biyolojik bir silahsa” diye düşünmeye başladı 04.12.2020 Cuma
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en felaketli yılı dünya da biz de yaşıyoruz 03.12.2020 Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye çağdaşlık dersi veriyor 02.12.2020 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA