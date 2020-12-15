Türkiye’nin güçlenmesi içeride ve dışarıda mutsuzluklara sebep oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı dönemini hatırlatan bir yaygınlıktaki coğrafi alanlarda ağırlığını koyması, Türkiye'yi rakip ve tehlike olarak gören ülkelerin sürekli yakınmalarına konu oluyor. Bu ülkeler arasında Ermenistan'ı, Yunanistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve tabii Macron'un Fransa'sını sayabiliriz.



CHP'nin mutsuzluğu

Yeni Türkiye'nin bu kıtalararası ağırlığının farkında olmayan ya da bu durumu eleştirenlerden biri de, CHP muhalefeti... Son dönemde özellikle HDP ile aynı çizgiye düşen CHP'nin sözcüleri, uluslararası alanda Türkiye'nin ağırlıkla hissedilen askeri gücünün ülkenin yararına olmadığını ileri sürüyorlar. Bunlardan bazılarının Biden yönetiminde Türkiye'nin Amerika tarafından hizaya getirileceğini ümit ettikleri söyleniyor.



Atina'da hayal kırıklığı

Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği ülkelerini çıkartıp bir yaptırım uygulatmak isteyen Yunanistan'ın hayal kırıklığı ise, Yunan medyasına yansımış durumda... Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına karşı çıkan Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Polonya ve Malta'ya Yunanistan'da öfke büyük. Atina yönetimi, şimdi de muhtemel bir Washington-Ankara krizinden medet umuyor.



Biden'dan beklenen

Yunan medyasına göre ABD'nin, Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri için yaptırım uygulaması ve Joe Biden'ın başkanlık görevini üstlendikten sonra Türkiye'ye karşı daha sert bir politika izlemesi halinde, AB'nin de tavrını sertleştirmesi mümkün.



Biden'a uyarı

Ancak İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan bir makalede, seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye konusunda tavsiyeler sıralanarak, "Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç. Ankara ile aranı iyi tut" mesajı verildi. İki ülke arasındaki çatışma alanları hakkında analizlerin yer aldığı makalede, "Top artık Amerikan sahasında. İki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi inisiyatifi yeni ABD yönetiminde" denildi.

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