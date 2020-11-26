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MEHMET BARLAS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli’ye atıfta bulunarak Cumhur İttifakı’nı anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli’ye atıfta bulunarak Cumhur İttifakı’nı anlattı

26.11.2020, Perşembe
Dün bu köşede bazılarının yıkmaya çalıştığı Cumhur İttifakı'nın eskisinden de daha sağlam olduğunu vurgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine yer vermiştik. AK Parti grubunda dün konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Bahçeli'ye atıfta bulunarak, Cumhur İttifakı'nın önemine değindi. Türkiye'nin dirliğine, güvenliğine ve güçlenmesine yurt dışından ve hatta içeriden yönelen sayısız tecavüz ve tehdit varken, Cumhur İttifakı'nın sağlığını koruması çok önemlidir.

Erdoğan konuştu
Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki sözleri şöyleydi:
"- Milletimizin ne ihtiyacı varsa AK Parti hükümetleri yapmaya devam etmektedir. Hâlâ parlamenter sistemi savunanlar var. Bu ülke yıllar yılı bu sistemi denemedi mi? Sistem değiştirildi ve yoğun bir şekilde yol alındı. Bu tarihi reformu milletimizin umutları ve talepleri doğrultusunda Cumhur İttifakı çatısı altında gerçekleştirdik."

İttifakın niteliği
"- Cumhur İttifakı Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi dayanışma örneğidir. Önümüzdeki günlerde hukuki ve ekonomik reformları da hayata geçireceğiz. Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi, bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir."
"- Milletimizin 15 Temmuz gecesi sokaklarda kanıyla kurduğu bu ittifakın tek amacı ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaştırmaktır. Bizim demokrasiden, insan haklarından en küçük yana sıkıntımız olmadığının ispatı 18 yıllık iktidar geçmişimizdir. Kimin ne sıkıntısı varsa biz çözdük. Asırlık sıkıntıları, ihmalleri ortadan biz kaldırdık."

Arınç'la son konuşma
Cumhurbaşkanı, MYK'da kurmaylarına, Arınç'la yaptığı telefon görüşmesini de şöyle anlattı:
"- Bugün Arınç'la konuştuk. Sözlerimin onu üzdüğünü söyledi. Ben de kendisine 'sen bizi daha çok üzdün' dedim. Yasin Börü ve ellerinde Kürtlerin kanı olan adamları başımıza çıkarıyorsunuz. İnşallah, bundan sonra böyle açıklamalar yapmaz. Ben açıklamasını doğru bulmadığımı kendisine de ilettim."
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