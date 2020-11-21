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Haberler Mehmet Barlas Macron özel hayatındaki uyumsuzlukların bunalımını Türkiye’ye yansıtıyor
MEHMET BARLAS
Macron özel hayatındaki uyumsuzlukların bunalımını Türkiye’ye yansıtıyor

Macron özel hayatındaki uyumsuzlukların bunalımını Türkiye’ye yansıtıyor

21.11.2020, Cumartesi
Belli ki bu Macron bize takmış... Yatıyor kalkıyor, aklında galiba hep "Türklere nasıl düşmanlık etsem" sorusu var... Nitekim Dağlık Karabağ'daki ateşkesten 10 gün sonra bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı, ateşkese uyulup uyulmadığının takip edilmesi için Minsk Grubu ve uluslararası gözlemcilerin devreye girmesini talep etti ve Türkiye'yi sahada görmek istemediğini açıkladı. Eşi 67 yaşında, üvey kızları 43 ve 45 yaşında olan 43 yaşındaki Fransız Cumhurbaşkanı Macron, özel hayatındaki uyumsuzlukları görüldüğü gibi uluslararası ilişkilere ve özellikle Türkiye takıntısına yansıtıyor.

Ermenilere destek vermişti
Düşünün ki Macron'un Fransa'sı Ermenistan'a verdiği koşulsuz destekle savaş meydanında kaybedenlerden biridir... Macron, Türkiye'nin altı hafta süren çatışmalarda Azerbaycan'a verdiği desteği eleştirmiş, "Dağlık Karabağ'a cihatçıları gönderiyorlar" yalanını ortaya atmış ve sözde "savaşa müdahil oluyorlar" iftirasını savurmuştu. Ankara ise, 26 yıldır soruna çözüm bulamadığı gerekçesiyle Minsk Grubu'nu eleştiriyor.

Minsk Grubu devre dışı
Bilindiği gibi 9 Kasım'daki ateşkes anlaşması, Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanmıştı. Anlaşmaya göre Dağlık Karabağ'da Rusya'nın 1960 barış gücü askeri tampon görevi görecek. Ateşkese varılan süreçte rol oynayan Türkiye de, Azerbaycan topraklarında kurulacak bir ortak merkezde, Rus askeri yetkilileriyle birlikte ateşkese uyulup uyulmadığını takip edecek. 1994'ten bu yana Azerbaycan ve Ermenistan arasında müzakereleri yürütmek üzere oluşturulan Minsk Grubu ise, sürecin dışında kaldı. Rusya'yla birlikte Fransa ve ABD Minsk Grubu'nun eşbaşkanlığı görevini yürütüyor.

Lavrov tepki gösterdi
Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları durduran anlaşmada rol almadıkları düşüncesiyle ABD ve Fransa'nın Rusya'ya gücendiğini belirtti. Lavrov, kritik durumda Washington ve Paris'i telefonla arayarak onlarla anlaşmanın maddelerini destekleyip desteklemeyecekleri konusunda mutabakata varmaya çalışmanın uygun olmayacağını ifade etti.
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