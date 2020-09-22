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Haberler Mehmet Barlas Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldıran Yunan paçavrası Türk adaleti önünde
MEHMET BARLAS
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldıran Yunan paçavrası Türk adaleti önünde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldıran Yunan paçavrası Türk adaleti önünde

22.09.2020, Salı
Gazete kimliği ile yayınlanan Yunan paçavrasının Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ahlaksızca başlıklarına karşı izlenecek en doğru yol, bu paçavranın sorumlularını hukuk önünde hesap vermeye çağırmaktı. Nitekim Türkiye de bu yolu izledi.

Mahkeme önündeler
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle Yunan Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlattı. Başkan Erdoğan'ın görselinin yer aldığı kapağa, alçak ifadeler ve ağır küfürler yazılmıştı. Haberin içinde de ağır hakaretlerin barındığı ifadeler yer almıştı. Bu girişimin sonucunda bu gazete hakkında bir mahkumiyet çıkarsa, Türkiye sorumluların yakalanmaları için kırmızı bülten çıkartarak, bunların Türkiye'ye iadelerini Interpol'den isteyebilir. Fiiliyatta bu mümkün olmasa bile, sözü edilen Yunanlıların huzuru kaçar ve yurt dışı seyahat etmekten korkar hale gelebilirler.

Gül mektup gönderdi
Tabii işin bir de uluslararası ilişkileri ilgilendiren yanı var. Dün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin Erdoğan'a hakaret içeren ahlaksız manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Tsiaras'a mektup gönderdi. Edinilen son dakika habere göre; Gül mektupta; "Barışçıl niyetlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum." ifadelerini kullandı. Daha önce de Yunan hükümet sözcüsü söz konusu gazetenin yayınlarını kınadıklarını açıklamıştı.

Görüşmeye devam
Bu arada Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, düzenlediği basın toplantısında Doğu Akdeniz'de Atina ile Ankara arasında artan gerilime dair açıklamalarda bulundu. Petsas, Yunanistan'ın Türkiye ile deniz yetki alanları konusundaki müzakerelerini sürdürmeye yakın olduğunu söyledi. Yunan Sözcü, "İstikşafi görüşmeleri devam ettirmek üzereyiz. Ancak bu duruma ne kadar yakın olduğumuz her iki tarafın, yani Yunanistan ve Türkiye'nin tutumuna bağlı. Şu anki duygu iyi" ifadelerini kullandı.
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