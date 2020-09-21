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Haberler Mehmet Barlas Sonunda koronavirüsten başka hastalıkların da olabileceği hatırlandı
MEHMET BARLAS
Sonunda koronavirüsten başka hastalıkların da olabileceği hatırlandı

Sonunda koronavirüsten başka hastalıkların da olabileceği hatırlandı

21.09.2020, Pazartesi
Bu koronavirüs, bizlere pek çok gerçeği unutturmuştu. Sanki sağlığımızı tehdit eden tek hastalık bu virüsün yaydığı salgındı. Sağlık alanındaki bütün yatırımlar ve bu arada birbiri ardınca açılan şehir hastaneleri, sadece koronavirüse karşı yapılıyorlardı.

Grip de varmış
Sonunda galiba hayırlı bir gelişme oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs dışında da hastalık olabileceğini hatırladı ve bizlere hatırlattı... Koca sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda grip gibi bir hastalığın da var olduğunu söylerken şöyle dedi:
"Gribin sebebi influenza virüsü, koronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım."

Vakalar tırmanıyor
Bu arada Türkiye'de de dünyada da koronavirüs vakalarındaki artış ürkütücü düzeyde. Dünya genelinde 31 milyonun üzerinde kişi koronavirüse yakalandı. 1 milyona yakın kişinin hayatını kaybettiği salgından en çok etkilenen ülkelerin başında ise Amerika, Hindistan ve Brezilya geliyor. Hastalığa yakalanıp izolasyonu reddedenlere İngiltere'de 10 bin sterlin ceza verileceği tartışılıyor.

Havalar serinlerken
Koronavirüs vakalarındaki artışla birlikte havaların da serinlemeye başlaması, salgın endişesini artırıyor. Ankara, salgının hızlı ilerlediği ve vakaların en fazla görüldüğü illerden biri. Alarm veren kentle ilgili uzmanlar dikkat çeken uyarılar yaptı, "Ekim, kasım aylarında herkes hastanelere koşacak" dedi. İstanbul'da da ciddi kıpırdanmalar başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Ağustos'ta yeni hasta sayısının artış eğiliminde olduğu illeri Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya şeklinde sıralamış; 9 Ağustos'ta virüsle temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1.3 kat arttığını ama Ankara genelindeyse bu artışın 1.6 katına ulaştığını açıklamıştı.

Neden Ankara?
Kamu kuruluşlarının 1 Haziran itibariyle hızlı bir şekilde açılmasından sonra, o dar ortamlarda hastalık yayıldı. Bir diğer önemli etken de şu: Ankara, Anadolu'da bir sağlık üssü. İki aydır, Türkiye'nin dört bir yanından genç öğrenciler Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurmak üzere geliyor. Bu çocukların heyet muayenesi sadece Ankara'da yapılıyor. Çevre illerden gelen hastalar da var.
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