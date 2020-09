Diyelim ki Fransa silah satmak istiyor, peki Yunanistan ne istiyor olabilir?

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de ve Ege'de köşeye sıkıştırmak isteyen Yunanistan ile Fransa, bu akıl ve hesap dışı tutumlarını hangi gerekçeye dayayabilirler ki?



Erdoğan uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir defa daha çok açık biçimde uyarıda bulundu... Erdoğan "Doğu Akdeniz'de ülkemizin meşru haklarını sonuna kadar savunuyoruz. Karşı tarafın kışkırtmalarına, çocuksu tavırlarına rağmen biz hep büyük devlet olmanın olgunluğu ile davrandık. Türkiye'nin sabrı ve kararlılığını test etmeye çalışanlar da her zaman bizden hak ettikleri cevapları alacaklar" dedi.



Silah satışı mı?

Evet... Her şeye rağmen Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını sınayanlar, bu nafile çabalarını sürdürüyorlar. Olay acaba Fransa açısından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun söylediği gibi Yunaistan'a silah satma çabasına mı bağlıdır? Yoksa Fransa, Macron'un "Can çekişiyor" dediği NATO'nun yerine Fransa merkezli yeni bir askeri pakt mı oluşturmaya çalışıyor?



Müflis ekonomi

Yunanistan'ın Türkiye'yi açıkça kışkırtan davranışlarını anlamak ise kolay değil. Ekonomisi iflas etmiş, ülkenin geleceği Almanya'ya ipoteklenmiş olan bu ülkenin, Türkiye ile savaşmak için silahlanması ancak akıl hastalarına özgü bir davranış olur. Yunan ekonomisini iflasa götüren etkenlerin başında, sayıları 2000'e ulaşan adaların bakım harcamaları olduğu unutulmamalıdır. Bu adaların çöplerinin toplanması, sularının tankerlerle taşınması, adalar arasındaki trafiğin gemilerle gerçekleştirilmesi, Yunan ekonomisini yıkan nedenler arasındadır. Şimdi bir de bu adaları gerekçe kılarak silahlanmak, hangi akla sığar ki?



Zavallı Yunanistan

Sözün özüne gelirsek... Türkiye'nin haklarına el ve dil uzatanların sonunda nelerle karşılaştıklarının artık bilinmesi gerekiyor. NATO'ya Türkiye ile birlikte giren ve NATO'nun askeri yapısına Türkiye'nin izni ile geri dönebilen Yunanistan bu gerçekleri en iyi bilmesi gereken ülkedir. Meis'teki acıklı gösterinin nasıl sonuçlanabileceğini hesaplamaktan aciz bu ülkenin, yarın daha başka hangi çılgınlıkları yapabileceğini sizler de merak etmiyor musunuz?

