Nasıl olsa gerçekleşeceğine göre Kanal İstanbul’u anlamakta yarar var

En çarpıcı siyasal gerçeklerden biri, CHP muhalefetinin hayal gücü bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projelerini kavramaya yetmiyor. Erdoğan'ın 18 yıllık iktidarı süresince gerçekleştirdiği projelere karşı seslendirilen ve "İstemezük" içerikli itirazlar, havada kaldı. Yolların, köprülerin, denizaltı geçişlerinin, hava limanlarının, savunma sanayiindeki atılımların ardından yeni projeler geldi. Türk yapımı otomobil bile bu projelere eklendi.



Önemli bir proje

Şu anda gündemde olan en etkili proje "Kanal İstanbul"dur. Bu projeye karşı çıkılması özellikle CHP sözcüleri tarafından seslendiriliyor. Geçmişteki benzer durumları hatırlayınca, bu projeyi anlamakta yarar olduğunu görüyorsunuz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, önceki gün Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'e hem Kanal İstanbul hem de Kentsel Dönüşüm projeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul gerçekleştiği zaman bunu yadırgamamanız için, Murat Kurum'un bu konudaki açıklamalarını aktarıyorum:



Örnek bir şehircilik projesi

"Hiç bir zaman dediğimiz dedik hareket etmedik. Hep milletimiz ile beraber hareket ettik, Cumhurbaşkanımız Kanal İstanbul projesini açıkladıktan sonra bakanlıklar ve bilim insanları ile toplantılar yaptık. Doğal alanları koruyarak bu bölgede örnek bir şehircilik projesi olacak planlama yaptık. Arazinin yüzde 52'sini donatıya ayırdık. Yollar parklar bahçeler... Yatay mimari esaslı da bir imar planı yaptık. Bunları askıya çıkardık, gelen itirazları dikkate alıyoruz.



Boğaz'ın kurtarılması

Öte yandan trafik yoğunluğunu Boğaz'da görüyoruz. Her yıl bir gemi kazası oluyor. İşte bu gemi trafiğini en aza indirecek alternatif bir güzergahtır bu... Boğaz'ı korumak adına yapılmış bir önemli projedir. Diğer taraftan depremle ilgili önemli bir projedir. Ekolojik koridoru oluşturuyoruz. Sadece oradaki su kaynaklarının İstanbul'a etkisi yüzde 4. Melen Projesi tamamlandı. İçinde yat limanları, marinalarımız ve bahçelerimiz olacak. Ormanlık alan tutulacak. Her şey para değil. Her şeye para gözüyle baksak ne şehir hastaneleri ne de parkları bahçeleri yapardık. Olayın bütününe bakmak lazım. Gelecek olarak büyük kazanımları olacağına inanıyorum."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın