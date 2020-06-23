Devlet Bahçeli Mısır’ın Sisi’sini akıl çizgisine davet etti

Uluslararası arenadan sürekli Türkiye'yi tehdit eden söylemler gelmesine alıştık. İşin güzel tarafı bu söylemlere vurucu eylemler ile cevap da veriyoruz.



Sisi saçmaladı

Galiba belasını arayan son yabancı Mısır'ın Sisi'sidir. Reuters'in haberine göre; Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi orduya ülke çıkarlarını korumak için yurtiçinde ve yurtdışında operasyon gerçekleştirmeye hazır olması çağrısında bulunmuş. Mısır'ın batıdaki komşusu Libya ile 1200 km'lik sınırı bulunuyor. Sisi, ülkenin batısındaki askeri bölgedeki Mısır Hava Kuvvetleri birliklerini ziyaret ederken pilotlara ve özel kuvvetler personeline yaptığı konuşmada "Burada, sınırlarımızın içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun" demiş...



İkinci Kandil

Bu tür çıkışlara karşı Türk siyasetinden en etkili cevapları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli veriyor. Bahçeli son açıklamasında "İkinci Kandil olarak tanımlanan Haftanin'e Türk kahramanlığının mührü vurulmuştur. Görüldüğü kadarıyla süreç iyice kızışacak, bölge oldukça ısınacaktır. Kaldı ki Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma haklarını tavizsiz kullanmaktadır" dedi.



Ağzının payını verdi

Bahçeli, Mısır Cumhurbaşkanı'nın "Libya'daki Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" beyanatının siyasi çözüm arayışlarını riske atmak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Temennimiz Sisi'nin akılcı, sorumlu ve sağduyulu siyaset takibiyle birlikte, provokasyonlara ve dış telkinlere kapalı durmasıdır. Böyle olduğu takdirde bölgesel huzur ve barış çabaları ivme kazanacak, hariçten gazel okuyan fırsatçı odaklar dışlanıp kaybedeceklerdir. Birleşik Arap Emirlikleri'yle Suudi Arabistan yönetiminin Türkiye'nin vakarını yanlışa yormaları; darbeci, korsan ve terörist Hafter'in tetikçiliğini yapacak kadar gerçeklerden kopmaları ahlaklı bir tutum sayılamayacaktır. Türkiye Libya'daki taahhütlerine bağlı, tuzaklara karşı da uyanıktır."

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