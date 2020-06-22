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Haberler Mehmet Barlas Babalar Günü’nde herkes babasını ne kadar çok sevdiğini anlattı
MEHMET BARLAS
Babalar Günü’nde herkes babasını ne kadar çok sevdiğini anlattı

Babalar Günü’nde herkes babasını ne kadar çok sevdiğini anlattı

22.06.2020, Pazartesi
Babalar Günü dolayısıyla dün eli kalem tutan herkes babasına duyduğu sevgiyi seslendirmişti. Örneğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden şu mesajı paylaşmıştı:
"Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."

Sadık Albayrak
Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü ve Serhat ile Berat Albayrak'ların babaları Sadık Albayrak da, etkileyici açıklamalar yapmıştı... Yıllar önce Yeni Şafak'ta birlikte çalıştığım ve çok da sevdiğim Sadık Albayrak'ın söyleşisinden bir bölümü de kayda geçirmeye değer buldum:

Malkara-Keşan
"CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın (Berat Albayrak için) 'Sosyete Damat' lafını duyunca aklıma şu geldi. Ben yedek subaylığımı Malkara'da yaptım. Orada 1.5 yılım geçti. 'Sosyete Damat' diyen kişinin Malkaralı olduğunu öğrenince, Trakya'da yerel bir söz var: 'Malkara Keşan, Hoppala Paşam' dedim. Bunlara, 'Koy çuvala, salla salla vur duvara' demek geçti içimden. Muhatap almaya değmez.

Biz köylüyüz
'Asluhu Nesluhu' derler. Yani bir adamın aslı neyse nesli de o olur. Ben, 1950'li yıllarda Trabzon Kemeraltı'nda manifaturacılık yapan Hacı Ahmet Albayrak'ın oğluyum. Babam o yıllarda Mensucat Santral'dan, Sümbüllü Han'dan, Çakmakçılar Yokuşu'nda Topbaş'lardan mal alır, gelir Trabzon'da satardı. Biz köylüyüz. Ama Ataköylülerden ya da Kadıköylülerden farklı bir köylüyüz..."

Ilıcak ve Tatlıses
Babalar Günü'nün en yaygın biçimde kutlandığı mekanlardan biri de Instagram'dı... Örneğin Mehmet Ali Ilıcak'ın rahmetli babası Kemal Ilıcak için yazdıkları beni çok duygulandırdı. Kemal Bey'i ne kadar çok sevdiğimi hatırladım. İbrahim Tatlıses de babası "Ciğerci Ahmet" için yazarken "Tam onun gölgesine ihtiyacı olduğu zaman dayanacağı dağı yoktu" demişti...
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