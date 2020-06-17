“Bana bir şey olmaz” diyenlerin yüzünden galiba salgında ikinci dalga başlıyor

"Bana bir şey olmaz" diyenlerin yüzünden eğer koronavirüs salgınının ikinci dalgası başlarsa, aynaya bakıp kendimize kızmaktan başka kimden hesap sorabiliriz ki? Geçenlerde Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'le konuştuğumda, salgını önlemek amacıyla kentte aldığı önlemleri anlatmıştı bana... Ama bunların etkisiz oldukları anlaşılıyor. Çünkü maske takmanın zorunlu olduğu Gaziantep'te maske kuralına en fazla gençlerin riayet etmediği gözlemlenmiş. Bugüne kadar kentte kurala uymadığı tespit edilen 32 bin 53 kişiye para cezası kesilirken, 20 kişi hakkında da soruşturma başlatılmış...



Sıra Anadolu'da

Evet... İstanbul'dan sonra sıra Anadolu kentlerine geldi... Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bursa'da artan koronavirüs vakalarına dikkat çekerken sosyal mesafe ve maske konusunda Bursalıları uyaran Canbolat, "Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım" demiş...



Ardahan ve Adana

Vaka sayısının sıfırlandığı Ardahan'da, şehir dışından gelenler nedeniyle 18 kişide koronavirüs tespit edilmiş. Bunun üzerine il merkezi ve 5 ilçede maske takmak zorunlu hale getirilmiş... Adana Valiliği de, vaka sayısında önemli oranda artış meydana geldiğini bildirmiş. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta Konya'daki hasta sayısının artışına dikkat çekmişti. Çumra'da taziye ziyaretinde 22 kişiye virüs bulaşınca bir köy karantinaya alındı.



İkinci dalga mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan Bilim Kurulu'nda görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, virüsün son hareketliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Özlü, "Belki de salgında ikinci bir dalganın başladığını varsayabiliriz" dedi.

BBC Türkçe'ye konuşan Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de son dört gündür sadece günlük vaka sayıları değil, hastaneye yatışların, yoğun bakım doluluk oranlarının, solunum cihazına ihtiyaç duyan hastaların sayısının da arttığını söyledi.

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