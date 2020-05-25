Çağdaş uygarlığın insanlığa getirdiği kolaylıklara hemen alışıveriyoruz. Bunlara en iyi örnek telefon değil mi? Telli telefonlarla yüz yılı aşkın haşır neşir olmuşken, akıllı cep telefonlarına birkaç yılda kapılıp gittik. Şimdi sokağa çıkmanın koronavirüs salgınına kurban edildiği bu bayramda, büyükler küçüklerle görüntülü konuşarak hem bayramın gereklerini yerine getiriyor hem de bayram bahşişi vermekten kaçınabiliyorlar.

Bakan bağırınca...

1950'lere dayanan yıllarda Türk-Amerikan İttifakı'nın gereği olarak Ankara'ya gelen bir Amerikalı uzman, bir bakanın özel kalem müdürünün odasında sıranın kendisine gelmesini bekliyormuş. Derken içeriden bakanın bağırması duyulmuş. Amerikalı uzman özel kalem müdürüne "Bakan neden bağırıyor" diye sormuş. Özel kalem müdürü "Bakan İstanbul'la görüşüyor" diye cevap verince Amerikalı şaşırmış, "Bakan neden telefonla görüşmüyor" demiş.

Açılsın diye üflerdik

Eskiden şehirler arası telefonla konuşmak öyleydi. Babam bazen telefonun ağızlığına şiddetle üfler ve böylece hatların açılacağını ümit ederdi. Bugün ise böyle bir sorunumuz yok artık. Tek sorunumuz koronavirüs salgınının getirdiği yasaklar ve sınırlamalar şimdi. Onlar da sadece 65 yaşından büyük ve 20 yaşından küçük olanları ilgilendiriyor. Aklı olan da 65 yaşına hiç gelmiyor zaten.

İnternete şükür

Bereket ki internet var yeni dünyamızda... Böylece görüldüğü gibi gazeteler yayınlanmasalar bile siz okurlarla yine buluşabiliyoruz internet sayesinde. Evet... Bol internetli ve az salgınlı nice bayramlara...