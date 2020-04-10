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Haberler Mehmet Barlas Bu salgın da geçecek ama özellikle ekonomiyi delip geçecek
MEHMET BARLAS
Bu salgın da geçecek ama özellikle ekonomiyi delip geçecek

Bu salgın da geçecek ama özellikle ekonomiyi delip geçecek

10.04.2020, Cuma
Uyarıları dinlemeyip sokaklara dökülenler ve tıklım tıklım yaşamayı sürdürenler, ya akılsızdır ya da cahildir. Bunlara herhalde Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbangül Berdimuhammedov'un koronavirüsten söz etmeyi yasaklayan anlayışı uygun düşecektir. Oysa okuma yazmaları olsa koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka sayısının 1 milyon 452 bin, ölü sayısının da 83 bin olduğunu görürlerdi. Mesela İran, 4 bin 697 yeni koronavirüs vakası ve 131 yeni ölüm bildirerek toplamda 67 bin 286 vaka ve 4 bin 3 ölüme ulaştı.

Sayılar tırmanıyor
Diğer ülkelere bakalım... İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 757 kişi artarak 14 bin 555'e, vaka sayısı ise 140 bin 510'dan 146 bin 690'a yükseldi. Rusya, son 24 saatte 1175 yeni koronavirüs vakası ve 5 ölüm bildirerek toplamda 8 bin 672 vakayı 63 ölümü doğruladı. ABD'de vaka sayısı 400 bin 540, ölü sayısı ise 1918 kişi artarak 12 bin 911 oldu. Bu ölüm sayısı, hem dünyada hem de Amerika'da bir günde kaydedilmiş en yüksek ölümdür...

Ekonomi daralacak
Bu sayılar sadece bugünü ilgilendiriyor. Bir de "Yarın" meselesi var. Yani salgından sonraki dünyanın sayıları da ekonomi açısından hiç iyimserlik vermiyor. Mesela Dünya Ticaret Örgütü (WTO) küresel ürün ticaretinin 2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle yüzde 32'ye kadar düşebileceği uyarısı yaptı. Fransa'da ekonominin ilk çeyrekte yüzde 6 daralması bekleniyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın da ikinci çeyrekte yüzde 9.8 daralması bekleniyor.

Dayanışma şarttır
Biz Türkiye olarak bu dönemde devletin her anlamda vatandaşın yanında olduğunu gördük. Ancak bu tutumun mali yükünün de büyük olacağı kesindir. Yani salgın tehlikesi geride kalırken, mali sorunlar da ülke gündeminin öncelikli konuları olacaktır. Bunları istismar etmek yerine, her kesimin çözüme dönük yapıcı katkılarda bulunmasını bekleyeceğiz. Çünkü ancak bir dünya savaşını yaşamışçasına, zor günler geçiriyoruz.
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