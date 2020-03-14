Mart sonundaki CHP Kurultayı’nı delegesiz yapmak mümkün mü?

Koronavirüs salgını ihtimaline karşı direnmek mümkün değil. Alınan tedbirlerin başında kalabalıkların önlenmesi geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının ardından okulların tatil edileceği kararı açıklandı. Daha sonra Futbol Federasyonu Gelişim Liglerini iptal ederken, süper lig maçlarının da seyircisiz yapılacağını duyurdu. Bu arada AK Parti'nin Kızılcahamam kampı da iptal edildi.



Delegesiz kurultay

Şu ana kadar kitlelerin ne yapacaklarını bilemedikleri tek durum mart sonundaki CHP Kurultayı'na katılıp katılmamak konulu kararsızlık... Yurt çapındaki tüm etkinlikler ya iptal edilirken ya da ertelenirken, CHP Kurultayı konusundaki kararsızlık sürüyor. Bazılarına göre en akılcı çözüm Kurultay'ı delegesiz yapmak şeklinde belirleniyor. Böylece Genel Başkan Kılıçdaroğlu tek delege olarak hem Parti Meclisi üyelerini belirler, hem de rakibi olabilecek isimleri tasfiye eder. Sonuçta da koronavirüsün delegeler tarafından illere taşınması ihtimali de bertaraf edilmiş olur.



Tek adaylı seçim

Hürriyet'ten Yalçın Bayer'e göre "İstanbul il kongresinde, Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine Kaftancıoğlu'na 'evet' dedik, seçtik, ancak o iş orada bitti" diyen ilçe ve belediye başkanlarının, şimdiden "İrademizi kurultayda kimseye teslim edemeyiz, irade ilçe başkanlarınındır; aksi CHP'ye ihanet olur" çıkışı yapması, kulislerin daha da hareketleneceğinin göstergesi sayılıyor. Bu arada bazılarının seyircisiz futbol maçı gibi delegesiz kurultay da neden olmasın, dedikleri duyulmakta.



Cuma namazları bile...

Evet... Kafa karıştıran tek toplantı CHP Kurultayı olmayı sürdürüyor. Oysa Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamasında bile "Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir." denildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir." şeklinde bir açıklama yaptı.



Her konuda adımlar...

Otomotiv, inşaat, turizm, mobilya ve savunma sanayii gibi çok sayıda alanda yapılması planlanan fuar ve etkinlikler de koronavirüs salgınından kaynaklı ya iptal ediliyor ya da yeni bir tarihe erteleniyor. Bu arada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya alındığını açıkladı. Böylece koronavirüse karşı yüksek talep gören kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak. Kolonya ve dezenfektan üretimi de artacak.

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