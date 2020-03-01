İdlib krizini iktidar eleştirisine dönüştürmek ne kadar akılcı bir davranıştır?

Savaşta bile eleştirebilmek ya da muhalif olabilmek tabii ki hoş bir şeydir. Özgürlükçü demokrasinin zirvesine ulaşmaktır bu durum. Ama sonuçta savaş savaştır ve hafife alınacak yanı hiç yoktur. Ve savaş hem ülkenin hem de insanların kaderini belirler. Osmanlı'nın son dönemindeki yenilgilerin mesela Balkan Savaşı yenilgisinin nelere mal olduğu bilgisini, derin belleğimizde taşıyan bir toplumuz... Bu açıdan İdlib krizini ve şehitlerimizin acısını, bir iktidar eleştirisine dönüştürmenin çok akılcı bir davranış olduğunu düşünmüyorum.



Acı gerçekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Dolmabahçe bürosunda eski ve yeni AK Parti milletvekilleriyle yaptığı sohbette verdiği bazı bilgilerin, İdlib krizine dönük bazı eleştirisel yaklaşımlara ışık tutacağına inanıyorum.

"-Bugün Kamışlı'da Tel Abyad'da Cerablus'da Münbiç'de El Bab'da İdlib'de vermediğimiz savaşı Allah göstermesin yarın Şırnak'ta Hatay'da Gaziantep'te Şanlıurfa'da vermek zorunda kalırız. Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir. Suriye'de istediklerini alanlar namlularını yarın Türkiye'ye çevireceklerdir.



Büyük kayıplar

"-PKK'nın 1984 yılında gerçekleştirdiği ilk eyleminden itibaren kendi topraklarımızda 7 bin 500'e yakın güvenlik görevlimiz ile 6 bin 800'e yakın sivil vatandaşımızı kaybettiğimizi unutmayalım.

"-Bugün sadece Suriye'de eğitilmiş ve donatılmış bölücü terörist sayısı 40 bin ile 60 bin arasında ifade ediliyor. Suriye'deki mücadeleyi başarıyla sonuçlandıramazsak teröristlerin çoğu ülkemize yönelecektir. Öyleyse Suriye'de verilen mücadelenin hepimizin geleceğiyle ilgili olduğunu herkesin görmesi ve kabul etmesi gerekiyor."



Suriye'de ne işimiz var?

"-Milletime özellikle söylüyorum. 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' sorusu, aslında Türkiye'nin terör örgütlerine ve kendine düşman bir rejime teslim olma önerisini bize tavsiye ediyorlar. Buradan milletime soruyorum. Terör örgütlerine teslim mi olalım?

"-Vatanımızın bütünlüğüne göz dikenlerin önünde diz mi çökelim? Bölgemizde her yerde evinden yurdundan olanların gidecek yerleri var. En azından onları koyalım bir kenara hiçbir şey olmasa bile Türkiye var. Peki bizim evimizden yurdumuzdan olduğumuzda gidecek bir yerimiz var mı?"



Vatanımıza sahip çıkalım

"-Kimileri Avrupa'yı kimileri Amerika'yı aklından geçirebilir. Ama milletimin herhangi bir ferdinin gitmeyi düşünebileceği hiçbir yer olmadığını biliyorum. Değerli arkadaşlar şahsen benim yok. Sizlerin de olmadığına inanıyorum. Öyleyse ülkemize, devletimize, vatanımıza sıkı sıkıya sahip çıkacak bunların bekası için hangi mücadeleyi vermek gerekiyorsa vereceğiz, hangi bedeli ödememiz gerekiyorsa ödeyeceğiz."

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