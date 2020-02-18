Türkiye Suriye’deki sorunlarının çözümünde ne ABD’ye ne de NATO’ya bel bağlıyor

Türk dış siyasetini gözlemleyenler, genellikle bir yanılgıya düşerler. Bu yanılgının kaynağında da NATO ve Amerika Birleşik Devletleri vardır... 1952'den beri NATO'ya üye olan ve Amerika'yı stratejik ortak olarak bilen Türkiye'nin, dış siyasette attığı adımlarda daima NATO'yu ve Amerika'yı ön planda tuttuğunu zannederler.



Öz çıkarlar

Oysa iki taraf da, kendi çıkarlarını ön planda tutar. Türkiye'nin Batı'ya en bağımlı olduğu dönemde bile kendi çıkarları ön planda tutulmuştur. Örneğin Kıbrıs Harekâtı yapılırken, sonunda Amerikan ambargosu ile karşılaşılmamış mıdır? Ya da Amerika Vietnam'a müdahale ederken veya Irak'ı işgal ederken Türkiye'ye mi danışmıştır?



Rusya mutabakatı

Son dönemde de Türkiye'nin Suriye'ye dönük olarak izlediği siyaset ve attığı askeri adımlar, arkada NATO desteğinin bulunduğu varsayımına dayalı olmamıştır. Türkiye'nin bu konuda Rusya ile vardığı mutabakat ise, Amerika tarafından uzaktan ve mutsuzlukla izlenmiştir.



Dönüm noktası mı?

Şimdi bu Suriye konusunda yeni bir dönüm noktasındayız. Suriye hükümet güçlerinin Türkiye ile Rusya arasında yapılacak görüşmeler öncesinde Halep vilayetinin kuzeybatı kesiminde Türkiye'nin desteklediği muhaliflerin elinde bulunan toprakların büyük bölümünü geri aldığı bildiriliyor...



Yoğun trafik

İdlib'de yaşanan şiddetli çatışmalar, diplomasi cephesinde de olağanüstü bir hareketliğe sebep oldu. Esad rejiminin İdlib'deki ilerleyişi Türkiye ve Rusya arasında tansiyonu yükseltirken, bölgede gerilimi düşürmek ve İdlib sorununa çözüm bulmak için Ankara-Moskova hattında yoğun bir görüşme trafiği yürütülüyor. Bu kapsamda Rusya'dan bir heyet geçtiğimiz hafta Ankara'yı ziyaret ederken, dün de asker ve diplomatlardan oluşan Türk heyeti Moskova'da temaslarda bulunmaktaydı.



Türk-Rus diyaloğu

İdlib'deki yaşanan son gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantıda, Türk heyeti Esad rejiminin bölgede ilerleyişini durdurması gerektiği vurgulanıyor... Ayrıca rejim güçlerinin kontrol ettiği alanlarda kalan TSK gözlem noktalarının durumu da toplantıda değerlendirilecek.

Özetle Türkiye Suriye'ye dönük sorunları da NATO'suz ve Amerika'sız çözmeye çalışıyor. Çeşitli sınavları başarı ile atlatan Türk- Rus ilişkileri ise, bu süreci de herhalde çözüm dönemine taşıyacaktır.

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