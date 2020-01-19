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MEHMET BARLAS
Çok partili demokrasi topluma örnek olacak ideal evlilikleri gündeme taşıdı

Çok partili demokrasi topluma örnek olacak ideal evlilikleri gündeme taşıdı

19.01.2020, Pazar
Rahşan Ecevit, çok partili yaşama geçtikten sonra tanık olduğumuz ideal evliliklerden birinin kadın kahramanıydı. Bu ideal evliliklerde kadın erkek birlikteliği bazen yorucu olan yol arkadaşlıklarına da dönüşür. Ama çiftlerin birbirlerine olan sevgileri ve saygıları hiç eksilmez.
Mevhibe-İsmet İnönü çifti, bu ideal evliliklere ilk örnektir. Bu evliliğin ilk meyvesi olan erkek çocuk İzzet, Kurtuluş Savaşı sırasında Mevhibe Hanım Malatya'dayken çok küçük yaşta vefat etmiştir. Daha sonra dünyaya gelen Ömer, Erdal ve Özden'i herhalde bu nedenle olacak ileri yaşlarına kadar gözünün önünden ayırmamıştır.
Reşide-Celal Bayar çifti, çok partili demokrasinin Çankaya'daki ikinci ailesidir. Bu çiftin erkek çocuklarından biri olan Refii Bayar, Denizbank soruşturması sırasında vefat etmiş ve bu ölümü Reşide Hanım CHP'den bilmiştir. Reşide Hanım 1962'de eşi Celal Bayar'ı cezaevinde ziyaret etmek üzere bindiği Kayseri treninde vefat etmiştir.
Nazmiye-Süleyman Demirel çifti, eşlerin dayanışmasının örneğiydiler. Çocukları yoktu fakat birbirlerini olmayan çocuklarının yerine koymuş gibi karşılıklı sevgilerini ve hoşgörülerini seslendirirlerdi
Semra-Turgut Özal çifti, kadın erkek dayanışmasına ve evlilikteki aşka örnek bir evlilik yapmışlardı. Bazıları Turgut Özal'ın Semra Özal karşısında çok fazla tavizkar olduğu eleştirisini getirirler. Ama gerçekte karşılıklı saygı ve sevgi eşitliği vardı.
Emine-Tayyip Erdoğan çifti, şu anda da devam eden ideal evliliklere bir örnektir. Tayyip Erdoğan'ın sağlığı, yediği, içtiği Emine Hanım'ın ana uğraşları arasındadır. Çiftin sahip oldukları dört çocuk da, büyüme dönemine kadar Emine Hanım'ın gözetiminde olmuşlardır.
Rahşan-Bülent Ecevit çifti, birbirlerini gerçekten seven ve dünyada gözleri birbirlerinden başka kimseyi görmeyen çifte örnektiler. Rahşan Hanım'ın vefatı ile bu defter de kapandı.
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