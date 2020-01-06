Kitlesel ölümler ihtimali olmasa İran-Amerikan gerginliği eğlenceli olabilir

Uzmanlara kulak verirseniz Amerika ile İran arasında sıcak bir savaşın patlaması ihtimal dahilinde değilmiş. Herhalde bu uzmanların yorumlarından aldığı cesaretle Trump atıp tutmayı sürdürüyor. İran'a ait 52 hedef belirlediklerini ve Tahran'ın muhtemel bir saldırısına karşılık bu hedefleri vuracaklarını Twitter'dan paylaştı. Tabii İran yetkilileri de susmuyor... İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı Hasan Dehkan yaptığı açıklamada, "İran'ın ABD'ye yanıtı askeri alanda" olacak ifadelerini kullanmış.



Tribünde değiliz

Eğer işin ucunda kitlesel ölümler olması ihtimali bulunmasa ve içinde bulunduğumuz coğrafyanın bir kan denizine dönüşmesinin an meselesi olduğu düşünülmese, tribünde oturup Amerika ile İran'ın karşılıklı atışmalarını izlemek belki zevkli bile olabilir.



İran-Irak savaşı

Ancak yakın geçmişte yaşanılanlar bile, bir sıcak çatışmanın nelere mal olduğunu hatırlatır... 1980'lerdeki İran-Irak savaşı sürerken Tahran'a gitmiştik. Kaldığımız otelin lobisine 20 gençten oluşan bir topluluk girdi. En önde iki kolu olmayan bir genç vardı. Arkadakilerin hepsi savaş yaraları yüzünden kör olmuşlardı. Gözü açık ama kolları olmayan genç bu katara yol gösteriyordu. O savaşta Amerika İran'a ve Humeyni'ye karşı Saddam Irak'ın yanındaydı.



Hep ölüm var

Savaştan sonra Saddam, Kuveyt'i işgal edince Amerika İngiltere ile birlikte ortak bir operasyonla Irak'ı işgal etti. Bu süreçte milyonu aşkın Iraklı öldü ve ülke fiilen üçe bölündü. Şu anda devam eden gerginliklerin kaynağında zayıf düşürülmüş Irak da var. Öldürülen İranlı General Süleymani'nin Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği'ni hedef alan saldırıların mimarı olduğu da söylenmiyor muydu?



Bıktık ama...

Karşılıklı tehditlerle dolu bir günü daha geride bırakırken, yarının nelere gebe olduğunu tahmin etmekten aciziz... Mümkün olsa ve zamanı yine 1930'lara döndürebilseydik ve Amerika yine kendi kıtasında kendini oyalayabilseydi ne iyi olurdu...

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