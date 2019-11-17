Bir insanın başarısı kadar diğer insanları öfkelendiren durum pek yoktur

Gerçek dost yaşadığın felakete üzülen değil, başarından ötürü sevinendir... Bu mealdeki özdeyişin gerçeği ifade ettiğini düşünüyorum. Çünkü bir kişinin kendi alanında elde ettiği başarı kadar, diğer insanların kıskanmaktan çok öfkelenmelerine sebep olan durum pek yoktur. Bunu özellikle siyasette görmüyor muyuz?



Nusret Gökçe olayı

Ama başarının görmezden gelindiği ve buna karşı başarılı olanın olumsuz biçimde teşhir edildiği durumlar sade siyasette değildir. Bunu somut biçimde dünyanın önemli kentlerinde açtığı et lokantaları ile ün yapan ve bir marka haline gelen Nusret Gökçe hakkındaki olumsuz haberlerin medyada çok rağbet bulmasında görmedik mi?



Acun sahip çıktı

Bereket bir başka başarılı kişi Nusret'i hedef alan olumsuz haberlere tepki gösterdi. New York'taki şubesinde çalışan 4 kişinin bahşişlerine el koyduğu iddiasıyla 250 bin dolar ceza ödemek zorunda kalan Nusret Gökçe'ye Acun Ilıcalı'dan destek geldi. Sıfırdan televizyon sahibi olan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Nusret'e haksızlık yapıldığını düşündüğünü belirtti. Ilıcalı, Nusret'in marka değerini artırıp başarıyla yoluna devam edeceğini belirterek şöyle konuştu:



Haksızlık yapılıyor

"Akıl ve vicdana sığmaz iddia: Emeğiyle geldiği noktayı herkesin hayranlıkla izlediği, dünyanın dört bir tarafında binlerce Türk kardeşimize iş imkanı sağlamış olan Nusret'e 2-3 kişinin akıl ve vicdana sığmaz iddiasından yola çıkılarak haksızlık yapıldığını düşünüyorum. O çalışanın hakkına el uzatmaz. Nusret'in kendi çalışanlarının haklarına el uzatacak biri olmadığını bizzat biliyorum. İnşallah Nusret ülkemizi bundan sonra da daha fazla tanıtarak, marka değerini artırıp başarıyla yoluna devam edecektir."



Bu bir yolculuktur

Evet...Başarı tabii ki bir varış noktası değildir, sadece bir yolculuktur. Nusret de bu yolculuğun daha başındadır. Ama başarısının meyvelerini ilk elde nasıl değerlendirdiğini köyü olan Erzurum'un Şenkaya İlçesi Paşalı Köyü'nde anne ve babasının ismi olan, "Fatma-Faik Gökçe Külliyesi"ni yaptırmasından biliyoruz. Külliye, 4 bin metrekarelik arsaya yapılan ve yaklaşık 4,5 milyon liraya mal olan cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden oluşuyor.

Ne diyorsunuz? Nusret'leri korumamız gerekmiyor mu?

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