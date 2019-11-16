ABD’nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey de PKK/ PYD ile Kürtlerin aynı olmadığını anlamış

İnsanlar konuşa konuşa, diğer canlılar da koklaşa koklaşa anlaşırlar.

Bu söylemin doğruluğunu her gün yeniden anlamıyor muyuz? "Diğer canlılar" kapsamına giren teröristler, kan kokusu alarak dünyayı anlamaya çalışmıyorlar mı?



Jeffrey olayı anladı

Konuşa konuşa anlaşan insanlara son örnek, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey olabilir... Ankara'daki temasları sonrasında, Türkiye'nin gerek Suriye'ye gerekse teröristlere karşı tutumunu anladığı görülen Jeffrey "Mazlum Kobani" olarak bilinen PKK terör örgütü liderlerinden Ferhat Abdi Şahin'e atıfta bulunarak, "Biz kişilere değil SDG güçlerine (YPG/PKK) destek vermekteyiz. Bu destek de geçici ve dönemseldir" demiş.



İleride anlarlar

Konuşa konuşa anlaşmaları şu andaki Amerikan iç siyasetindeki kargaşa yüzünden pek kolay olmayan bazı senatörler, terörist Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani)'nin vize işlemlerinin hızlandırılması çağrısı yapmışlar.

Birkaç gün sonra bunlar James Jeffrey'le konuşurlarsa, belki olayın ne olduğunu anlayacaklardır.



Kürtler ve PKK/PYD

Jeffrey, Amerikan medyasının ve siyasetçilerin PKK/ PYD teröristleri ile Kürtleri karıştırmasının ne anlama geldiğini de anlamış...

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı sonrasında oluşturulması planlanan güvenli bölgeye bir milyon mültecinin yerleştirilmesi ile ilgili bir soruya cevap veren Jeffrey, şöyle konuşmuş:

"-Ayrıca bu mültecilerin içinde 350 bin Kürt de bulunuyor.

Bu Kürtlerin bir kısmı DEAŞ'tan kaçarken, dürüst olmak gerekirse diğer bir kısmı ise PYD/YPG'den dolayı Kuzey Suriye'den kaçtı. Şimdi bölgeye geri dönmek istiyorlar."



Stoltenberg de konuştu

Ankara'ya gelerek Türk yetkililerle konuşarak gerçekleri anlayan bir diğer yabancı olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Trump'la görüştükten sonra gazetecilere şöyle demiş:

"-Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığına dair birçok farklı fikir var ama aynı zamanda Türkiye, değerli bir müttefikimiz ve terörle mücadeledeki rolü önemli." Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadesine ilişkin olarak da Stoltenberg, "Gerçekte NATO uzun yıllardır olduğundan daha güçlü ve çevik." diye konuşmuş.

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