Trump bizim teröristimize “General” dediğine göre biz de El Bağdadi’ye “Mareşal” diyelim mi?

Amerika da, Trump da ölçüyü kaçırmaya başlamadılar mı? Kendilerini doğrudan ilgilendiren sorunlar söz konusu olduğunda ateş gibi oluyorlar. Mesela Amerika'yı tehdit eden El Kaide lideri Bin Ladin'i etkisiz hale getirmek söz konusu olduğunda, Pakistan'ın sınırını aşıp, suikast timlerini oraya gönderebiliyorlar. Ama bizim teröristlerimizi başlarında taşıyorlar.



Önemli bir şey olmuş

Dün sabah da Başkan Trump'ın "Az önce çok önemli bir şey oldu" şeklindeki tweetiyle güne başlandı... Derken DEAŞ'ın lideri olduğu söylenilen El Bağdadi'nin, İdlib'deki bir operasyonla öldürüldüğü duyuruldu. "Associated Press" (AP) Haber Ajansı'nın aktardığına göre, El Bağdadi Suriye'nin İdlib kentindeki saldırı sırasında bir patlamada öldü.



Yardım etmişiz

Irak devlet televizyonu Bağdadi'nin öldürüldüğü saldırının havadan görüntülerinin bulunduğunu bildirdi. Irak istihbarat servislerinin Bağdadi'nin yerinin saptanmasına ilişkin yardım ettikleri aktarıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur" denildi.



Mareşal diyelim mi?

Evet... El Bağdadi belki öldü belki ölmedi... Çünkü Bağdadi'nin öldüğüne ilişkin haber geçen yıl da duyurulmuş ve sonra Bağdadi'nin yaşadığı anlaşılmıştı. Burada takıldığım nokta bizim Milli Savunma Bakanlığı'nın olaya ilişkin duyurusunda El Bağdadi'den neden "Mareşal" diye söz edilmediğidir.



Bizim teröristimiz

Baksanıza... Bizim teröristimiz PKK/ YPG'nin elebaşlarından olan "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'e Trump bile "General Mazlum" diyor. Sanki Trump High School'u (lise) kötü hal ve gidişi yüzünden terketmek zorunda kaldıktan sonra gittiği West Point Askeri Akademisi'nde, beraber okumuşlar gibi söz ediyor bu teröristten... Oysa Suriye uyruklu Ferhad Abdi Şahin, 1988'de Suriye Halep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK/ KCK'ya katılmış ve aynı yıl örgüt tarafından Suriye'den Türkiye kırsalına gönderilmiş... Bu terörist Türkiye'de farklı tarihlerde gerçekleşen sekiz kanlı terör eyleminin talimatını vermiş...



Bir öneri

Diyorum ki... Madem bizim teröristimize Trump "General" diyor, biz de onun teröristine "Mareşal" diyelim... Çünkü bakarsınız yakında bizim FETÖ elebaşından da "Halife" falan diye söz ederler bunlar.

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