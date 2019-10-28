28 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
MEHMET BARLAS
Trump bizim teröristimize “General” dediğine göre biz de El Bağdadi’ye “Mareşal” diyelim mi?

Trump bizim teröristimize “General” dediğine göre biz de El Bağdadi’ye “Mareşal” diyelim mi?

28.10.2019, Pazartesi
Amerika da, Trump da ölçüyü kaçırmaya başlamadılar mı? Kendilerini doğrudan ilgilendiren sorunlar söz konusu olduğunda ateş gibi oluyorlar. Mesela Amerika'yı tehdit eden El Kaide lideri Bin Ladin'i etkisiz hale getirmek söz konusu olduğunda, Pakistan'ın sınırını aşıp, suikast timlerini oraya gönderebiliyorlar. Ama bizim teröristlerimizi başlarında taşıyorlar.

Önemli bir şey olmuş
Dün sabah da Başkan Trump'ın "Az önce çok önemli bir şey oldu" şeklindeki tweetiyle güne başlandı... Derken DEAŞ'ın lideri olduğu söylenilen El Bağdadi'nin, İdlib'deki bir operasyonla öldürüldüğü duyuruldu. "Associated Press" (AP) Haber Ajansı'nın aktardığına göre, El Bağdadi Suriye'nin İdlib kentindeki saldırı sırasında bir patlamada öldü.

Yardım etmişiz
Irak devlet televizyonu Bağdadi'nin öldürüldüğü saldırının havadan görüntülerinin bulunduğunu bildirdi. Irak istihbarat servislerinin Bağdadi'nin yerinin saptanmasına ilişkin yardım ettikleri aktarıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur" denildi.

Mareşal diyelim mi?
Evet... El Bağdadi belki öldü belki ölmedi... Çünkü Bağdadi'nin öldüğüne ilişkin haber geçen yıl da duyurulmuş ve sonra Bağdadi'nin yaşadığı anlaşılmıştı. Burada takıldığım nokta bizim Milli Savunma Bakanlığı'nın olaya ilişkin duyurusunda El Bağdadi'den neden "Mareşal" diye söz edilmediğidir.

Bizim teröristimiz
Baksanıza... Bizim teröristimiz PKK/ YPG'nin elebaşlarından olan "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'e Trump bile "General Mazlum" diyor. Sanki Trump High School'u (lise) kötü hal ve gidişi yüzünden terketmek zorunda kaldıktan sonra gittiği West Point Askeri Akademisi'nde, beraber okumuşlar gibi söz ediyor bu teröristten... Oysa Suriye uyruklu Ferhad Abdi Şahin, 1988'de Suriye Halep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK/ KCK'ya katılmış ve aynı yıl örgüt tarafından Suriye'den Türkiye kırsalına gönderilmiş... Bu terörist Türkiye'de farklı tarihlerde gerçekleşen sekiz kanlı terör eyleminin talimatını vermiş...

Bir öneri
Diyorum ki... Madem bizim teröristimize Trump "General" diyor, biz de onun teröristine "Mareşal" diyelim... Çünkü bakarsınız yakında bizim FETÖ elebaşından da "Halife" falan diye söz ederler bunlar.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Erdoğan Fenerbahçe divanına girerse, Kılıçdaroğlu da Galatasaraylı mı olur? 27.10.2019 Pazar
Kılıçdaroğlu ne kadar uğraşsa da PKK yönetimini tatmin edemiyor 26.10.2019 Cumartesi
İktidar olmanın bedeli bazıları haksız da olsa ağır eleştirilerin hedefi olmaktır 25.10.2019 Cuma
Kafanız çok karışık değilse ‘Barış Pınarı’ ile kimin kazançlı çıktığını kolayca görürsünüz 24.10.2019 Perşembe
Bu yalan dünyada ‘Yüksek Ökçeler’le huzura kavuşmamız mümkündür 23.10.2019 Çarşamba
Gün doğumundan saat 22’ye kadar Türkiye “en uzun gün”ü yaşayacak 22.10.2019 Salı
Harekâtı zamanında başlatmak da zamanında sona erdirmek de siyasi akıl gerektirir 21.10.2019 Pazartesi
Zaman gerçekten kıyısı olmayan bir nehir değil midir? 20.10.2019 Pazar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dış siyasete ilişkin önemli mesajlar 19.10.2019 Cumartesi
Sonuçta Türkiye “Güvenli Bölge”den neyi amaçladıysa o hedefe ulaşıyor 18.10.2019 Cuma
Daha Fazla Gör
BİZE ULAŞIN