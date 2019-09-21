Kanadalılar ve genel olarak Batılılar bir anda vicdan sahibi mi oldular?

İnanılacak gibi değil... Tarih boyunca kendileri gibi olmayanları, kendilerinden farklı inananları horlayan ve daha ötesi katleden Batı, bir anda vicdan sahibi oldu. Bu vicdan salgısına son örnek Kanada'dan verilebilir.



Trudeau zor durumda

Ülkesinde seçim kararı açıklayan ve seçim kampanyasına çıkan Kanada Başbakanı Justin Trudeau çok zor durumdaymış. Çünklü Trudeau'nun Aladdin kostümlü skandal fotoğrafının ortaya çıkmasından saatler sonra, Trudeau'nun lise yıllarında Afro-Amerikalı şarkıcı kostümü giydiği ve yine suratını siyaha boyadığı başka fotoğrafı da ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafta Justin Trudeau lise yıllarında katıldığı bir yetenek yarışmasında Day-O adlı şarkıyı söylerken görülüyormuş.



Arap geceleri

Kanada'nın Vancouver kentinde yer alan West Point Grey Academy'nin 2001 yılında düzenlediği "Arap Geceleri" adlı bir etkinlikte çekilen fotoğrafta Trudeau'nun yüzünü, boynunu ve ellerini siyaha boyadığı göze çarpıyormuş. Fotoğrafta ayrıca o dönem 29 yaşında olan ve bahsi geçen okulda öğretmenlik yapan Justin Trudeau'nun sarık taktığı görülüyormuş.

Bu fotoğrafların basında yayınlandığı günden beri, Trudeau özür dileyip duruyor. Eğer bunların ayıp olduğunu o zaman bilseymiş hayatta yüzünü boyamaz ve sarık giymezmiş.



Bunlar böyledir

Evet... Kanada da Batı'nın ve üstelik İngiliz imparatorluğunun bir parçası. Bunlar Hindistan'ı 150 yıl demir bir elle yönetirlerken ve Hinduizm ile İslam'ın arasını açmayı yönetim becerisi olarak görürlerken, ayıp nedir hiç düşünmüşler midir acaba? Veya bunlar yani Kanadalılar, kopup geldikleri ve Amerika diye isim de taktıkları kıtanın asıl sahiplerinin, nasıl yok edildiklerinden pek utanmadılar da, bir siyasetçi oyun olsun diye yüzünü siyaha boyadığı için mi rahatsız oluyorlar?



Sorsalar ya...

Trudeau'nun boyalı yüzünden rahatsız olan Kanadalılar, güneylerindeki siyasetçiye, yani Trump'a bir sorsalar ya... Gazeteci Adnan Kaşıkçı'nın öldürülüp parçalanması emrini veren Suudi yetkililere kaç milyar dolarlık silah sattıktan sonra Amerikalılar yüzlerindeki siyah boyaları silebilecekler?

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