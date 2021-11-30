MUSEVI VATANDAŞLARIN HANUKA BAYRAMI'NI KUTLADI:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki güne sığdırılan Türkmenistan gezisinde, başta Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov olmak üzere Azerbaycan, İran, Tacikistan ve Pakistan devlet başkanlarıyla ayrı ayrı görüştüğü gibi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi diğer ülke liderleriyle de bir araya geldi. Bu hamle, Ortadoğu'da Birleşik Arap Emirlikleri ile başlayan yeni süreçle birlikte düşünüldüğünde, Türkiye'nin hem Kafkasya-Orta Asya ekseninde hem küresel düzeyde yeni bir oyun kurduğunun işareti... Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilerin Türkiye'nin yeni bölgesel ve küresel hamlelerine, iç siyasetin gündeminden inmeyen faiz-kur ilişkisinden TÜSİAD'ın tavrına, muhalefetin "gayri milli" yaklaşımından sokak çağrılarına kadar birçok soruya yanıt verdi:Bay Kemal helalleşmeden bahsediyor. Bir sorun bakalım helal nedir, haram nedir? Gayri milli diye hitap ettiğin kişiye oy verenler, bu ülkede yüzde 52. O sebeple "Helalleşmek nedir Bay Kemal?" diye sormak lazım. Şu anda parti kuran eski arkadaşları bile Bay Kemal'e "Hakkımı helal etmeyeceğim" diyor. Bir defa önce benim sana hakkımı helal etmem lazım. Neden? Kazandığım davalar var. Avukatlarıma dedim ki: "Daha üzerine gitmeyeceğim, bu davaları iptal edin." Ben böyle yaklaşmış birisiyim. Sen bana ve bize oy veren tabanımıza gayri milli dersen, seninle asla helalleşemeyiz. Saygısızlık yapan, bizden asla helallik beklemesin.Elinden gelen her şey neymiş? AK Parti Genel Başkanı olarak ben, MHP Genel Başkanı olarak Sayın Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Başkanı olarak Sayın Destici açıklamalarımızı yaptık. Bu işin tarihi Haziran 2023 dedik. Bunu bir kere de değil, defaatle söyledik. Kulağı var duymuyor, gözleri var görmüyor! Türkiye artık ilan edilen seçim tarihine alışacak.Bizim böyle bir derdimiz yok. Olsa olsa Millet İttifakı'nın böyle bir yaklaşımı olabilir. Bunlar da Bay Kemal'dir, Bayan Meral'dir, HDP'dir. Bunlarda nedense mültecilere karşı, ülkemize gelen göçmenlere karşı böyle bir düşmanlık var. Ülkemizde yaklaşık 5 milyon mülteci var. Ev sahipliğimizi yapıyoruz, elimizden gelen ilgiyi alakayı gösteriyoruz. Suriye'nin kuzeyinde tek katlı briket evler yapıyoruz. Bu briket evler öyle bir ateşleme meydana getirdi ki, bazı ülkeler "Bize bir proje sunun, tek katlı değil iki katlı, üç katlı konutlar yapalım" diyor. Şimdi bunun çalışması içindeyiz. Biz o merhametsizliği yapamayız.İktidara geldiğimiz günden itibaren, belki de tarihimizde ilk kez kendi ihtiyaçlarımıza, önceliklerimize uygun bir ekonomi politikası izledik. Bu adımları attıkça, vesayetçilerin dirençleriyle, ekonomimize yönelik saldırılarla karşılaştık. Bizi kendi çizgilerine çekmek isteyenlerin kur, faiz oyunlarına prim vermedik. Felaket tellallarına, mandacı iktisatçılara, ekonomik tetikçilere aldırış etmeden hedeflerimize yürüyeceğiz. Bu ülke dünya ortalamalarının üstünde oranlarla borçlandırıldı. Bu bağımlılık demekti. Ekonomik olarak bağımlı ülke, kendi politikalarını hayata geçiremez.Son günlerde kur üzerinde, iktisadi temelleri bulunmayan hareketlerle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları, yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz. Devamlı "Faiz sebep, enflasyon neticedir" diyorum. Geçmişte gecelik faizlerin 7 bin 500'lere vardığını gördük. CHP'nin sözcüsü de o dönemin faillerinden. Bay Kemal grup konuşmalarında "Faizi 1'e indirin, sizi destekleyeceğiz" dedi. Şimdi faizin inmesine karşı. Tayyip Erdoğan en başından beri "Bu faiz inecek" diyor. Bu işi başaracağız. Göreceksiniz seçim öncesi enflasyon nerelere düşecek.Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi durumla karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Biz milletimizin bütün kesimlerinin hayat şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz.Stokçuluğun yapılması kesinlikle yasaktır. Sanayide yedek parçaları depolama yöntemiyle piyasadan çeken ve üretimi engelleyen ahlaksızlar var, edepsizler var. Arkadaşlara şunu söyledim: "Eğer cezai müeyyideleri düşükse, bunları artırmak suretiyle biz bu işin üzerine gidelim." Stokçuluk dinimizde de yasaktır.TÜSİAD'a şunu söyledim, "Hadi buyurun, para sizde, finans sektörü sizde. Niye yatırım yapmıyorsunuz? Sizden bir şey istiyoruz; yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Ama siz tam aksini söylüyorsunuz." "Faizi düşürelim", yok... Yatırım yapacak olanlara gerekli destekleri vermeye hazırız. İşsizliğin en önemli çözümü istihdam, üretim, ihracat.İhracatta hiçbir dönemde olmayan bir sıçramayı yaptık. Enerjide bırakın bir gemiyi, bir sandal yoktu. Şimdi sismik araştırma gemilerimiz var. 4 sondaj gemimiz var. Kendi sularımızda keşifler yapıyoruz.Muhammed binZayed'le 2011'de görüşmemizolmuştu. Ondan sonrabazı değişik dönemler yaşadık.Ama ipleri koparmadık.İstihbarat teşkilatlarımızınilişkisi ile ticari ilişkilerimizdevam etti. Türkiye ileBirleşik Arap Emirlikleri arasındayeni bir dönemin başlamasınave bunu kalıcı kılmayavesile olan bir adım oldu.Kararımızıverdiğimiz zaman büyükelçileride atayacağız. Bu ülkelerdebüyükelçi yok ama maslahatgüzarvar. Bu adımları dapeyderpey belli takvim içindeatmış olacağız. Birleşik ArapEmirlikleri ile aramızda nasılbir adım atıldıysa, diğerleriylede buna benzer adımları atacağız.Burada bizim tavrımızbelli. Kırım Türkleri ile alakalıbölgede barışın egemenolmasından yanayız. SayınPutin'le bu tür konuları görüşüyoruz.Temennimiz odurki bu bölge savaşın egemenolduğu bir bölge olmasın.2013'te "21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak" demiştim. Bunu şu anda yakalamış vaziyetteyiz. Türk Devletleri Teşkilatı'ndan rahatsız olanlar var. Rusya rahatsız oldu diyemem. Çünkü cuma günü İlham Aliyev kardeşimiz, Paşinyan'la birlikte Putin ile toplantı gerçekleştirdiler. Aliyev kardeşim toplantının verimli geçtiğini söyledi. Aras Nehri boyunca demiryolu, karayolu yapımı konusu çözüldü. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, İran ve kabulü halinde Gürcistan'la bu 6'lı platformun devreye girmesi, bölge barışını ispatlamış olacak.Bizim Teknofest kuşağına ihtiyacımız var. Teknofest kuşağı zekâlarıyla, teknolojik ve bilimsel çalışmalarıyla şu anda çok ciddi bir yarış içerisinde ve maşallah her tarafı duman ediyorlar. Biz geldiğimizde seçme ve seçilme yaşı 30'du. Biz bu seçme ve seçilme yaşını önce 25'e, sonra 18'e indirdik. Gençleri düşünen, gençlerle yatıp gençlerle kalkan parti AK Parti'dir. Bizim ecdadımız Fatih, İstanbul'un fethini 21 yaşında gerçekleştirdi. Bu milletin büyükleri 20'li yaşlarında büyük bir fetih gerçekleştiriyorsa bu milletin tevarüs ettiği emanetle biz Allah'ın izniyle her işi başarırız.BAŞKAN Erdoğan, Musevilerin Hanuka Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın binlerce yıldır farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Dünyada farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün giderek arttığı bir dönemde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak tarihin bize yüklediği bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için gerekli tüm adımları atıyoruz."