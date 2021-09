İmamoğlu New York’ta temsilcilik mi açıyor?

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in "Başbakan olacağım" bombası bir süre Millet İttifakı'nı gündemde tutar ama o ittifakı yaralayacağı da çok açık. En başta da CHP'yi... Çünkü Akşener'in ortaya attığı bomba basit bir bomba değil, tahrip gücü yüksek ve öldürmese de kalıcı hasar bırakacak cinsten.

Yara henüz sıcak olduğu için CHP bunu fark etmiş değil. Büyük ihtimalle de fark ettiklerinde iş işten geçmiş olacak. Çünkü Akşener'in İmamoğlu hesabı, CHP'nin daha doğrusu bazı CHP'lilerin hesabını alt üst ediyor.

Önceki gün bunun ipuçlarını yazdım. Önümüzdeki günlerde de Millet İttifakı liderlerinin bir araya gelip yeni yol haritasını görüşeceği söyleniyor.

Akşener bu toplantılara hazırlık için İmamoğlu'nun önünü açan bombayı patlattı. Kendisinin de Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olduklarında kazanamayacaklarını ayrıca Başbakan olma hayalinin de sadece bir "oyalama" taktiği olduğunu, gerçekleşmeyeceğini iyi biliyor.



KESİCİ, GÜL İHTİMALİ

Bu yüzden "ortak" bir adayla seçimlere gitmenin yolunu arıyor. Sorun da o adayın kim olacağında. Birileri İlhan Kesici birileri de hâlâ Abdullah Gül adını dolaşıma soksa da hiçbiri kabul görmüş değil, görme ihtimali de yok gibi... Kılıçdaroğlu, hâlâ kafasından silemediği Gül'ü son dakikada devreye sokar mı bilemem ama Akşener'in "oğlum" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu devrede ve o gün için büyük hazırlık yapıyor.

Onun, "Cumhurbaşkanı olmayı değil, başarılı belediye başkanı olmayı istiyorum" demeye zorlanmasına bakmayın, belediyecilik ve İstanbul onun umurunda bile değil. O halka hizmet yerine kadrolarını oluşturuyor. Sadece şunu söylemekle yetinelim; İBB iştiraklerine yüzü aşkın yönetim kurulu üyesi ataması, kimseyi işten çıkarmayacağı sözünü verdiği halde akıl almaz bir kıyım yapması bunu gösteriyor. Rakamlar dehşet verici...

Birkaç gün önce AK Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu açıkladı; İBB'den 13 bini aşkın emekçi işten atılmış, yerine de 45 bin yeni işçi alınmış... Bu neyin işareti?

İsrafın da haddi hesabı yok. Su gibi para harcıyor. Araştırma şirketlerinden, internet sitelerine, gazetelerden televizyonlara inanılmaz para akıtılıyor. Bütün bunlar bir hazırlığın işareti değil de nedir?



YENİ KARARGAH; "KARANLIK ODA"

İşin doğrusu başka işaretler de var. Mesela İBB Başkanı İmamoğlu adını koymasa da bir siyasi parti gibi Ankara'da temsilcilik açtı. Başına da tecrübeli gazeteci Şükrü Küçükşahin'i koydu. Kulislerde Küçükşahin'in her gittiği yerde "Kılıçdaroğlu aday olursa kaybeder" dediği söyleniyor.

Ama daha ilgincini BM toplantıları için gittiğim New York'ta duydum. Emlak piyasasını iyi bilenlerden biri şöyle diyordu:

"İmamoğlu burada bir temsilcilik açmak için yer arıyor."

Küçük bir notta Hatay'dan... Hatay'da CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplantısı vardı. İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nu karşılamadan Hatay'a koşan İmamoğlu'nun burada bazı başkanlarla özel görüşmesi ve İstanbul'a davet etmesi dikkat çekiciydi. Bu görüşmelerde "bir bit yeniği var" diyen olsa da kimse sesini çıkaramadı.

Anlayacağınız hafta sonlarında İstanbul'da bir gazetecinin evini karargâh yapan İmamoğlu 2023'e bütün gücüyle hazırlanıyor. Bütün bunlar da o karargahın önemli isimlerinden siyasi yol arkadaşı ve Kampanya Direktörü Necati Özkan'ın attığı, "Artık mekanın yeni sahibi var..." twitinin tesadüfen atılmadığını gösteriyor.

