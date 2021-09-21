ABD, küresel dünyanın patronu olmakta bocalasa da New York hâlâ dünyanın en popüler ve etkili şehri... New York sadece sanat, moda ve kültürün değil, siyasetin de, ticaretin de, paranın da başkenti. BM'den Dünya Bankası'na, bütün küresel kurumların merkezi de bu şehirde.'ın BM toplantısı nedeniyle New York'tayız. O toplantının ve Başkan Erdoğan'ın birbiri ardına gerçekleştireceği görüşmelerin arka planını izlemeye çalışacağız ama benim ilk durağım New York'un tam merkezindeki Türkevi oluyor.O kadar merkezinde ki, tam karşısında Birleşmiş Milletler binası var. Biraz ilerisinde ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği binası yer alıyor. Ama sadece bunlar değil, yakın çevresinde dünyanın üç güçlü devleti, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın temsilcilikleri bulunuyor.Türkiye'nin yeni merkezi Türkevi bu bölgenin en stratejik ve güzel yerinde adeta yeni dünya siyasetindediye mesaj veriyor.Bu aslında son dönemde yükselen ve siyaset üreten Türkiye'nin geldiği noktayı da gösteriyor.Bölgeyi birlikte gezdiğim sevgili dostum, New York'un merkezinde yükselen Türkevi'ni göstererek şöyle diyor:Dün bu binaın açılış konuşmasıyla hizmete girdi. Artık Türkiye'nin ABD'deki önemli etkinlikleri bu merkezde yapılacak. Daha ilk günden, açılıştan hemen sonra BM Genel Sekreteri'le başlayan görüşme trafiği, İngiltere Başbakanı, Hırvatistan, Slovenya, Polonya, Finlandiya cumhurbaşkanları, AB Konseyi Başkanıgibi çok sayıda siyasi ile devam etti.Türkevi'nin arka planı da bir hayli geçmişe uzanıyor ve ciddi bir emek var. O tarih, Demirel döneminin vazgeçilmez Dışişleri Bakanı rahmetli'in 1977 yılında, binanın üzerine oturduğu ana arsayı satın almasıyla başladı. Sonra yanındaki bir otopark ve İranlı bir Yahudi'ye ait bina biraz da zahmetli bir süreçten sonra satın alınarak bugünkü noktaya gelindi.Bu çabada Dışişleri Bakanıve şimdi MoskovaBüyükelçisi olangibiçok sayıda dışişleri mensubunun katkısıyadsınamaz, ama işin küresel düzeydeetkili bir noktaya taşınmasında ve iddialıolunmasında kuşkusuz en büyük katkıaitti. Her yatırımıolduğu gibi bunu da ısrarla takip etmişti.Şimdi merak ediyorum, Türkiye'de başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere devletin geleceği için yapılan binalara karşı çıkan, itibarsızlaştıran muhalefet partileri, acaba New York'un en merkezi yerindeki gökdelene de bir kulp takacak mı? Bu görkemli bina Ankara'dan nasıl görünür bilemem ama New York'tan çok güzel görünüyor ve gurur verici...New York'a turist olarak bile gelseniz mutlaka Türkevi'ni görün derim. Çünkü onlarca