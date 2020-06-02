Sarsılan ABD, solcu Antifa ve PKK ilişkisi

ABD Başkanı Trump dahil kimse Mineopolis'te siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin dalga dalga ülkeye yayılan ve birçok şehirde OHAL ilan edilmesine yol açan bir kalkışmaya dönüşeceğini ve şehirleri yakıp yıkan bir kaosa yol açacağını tahmin etmedi.

Büyük olasılıkla, ırkçılığın normal, her yıl onlarca siyahinin öldürülmesinin olağan sayıldığı bir ülkede Floyd'un öldürülmesi de büyütülmez unutulur giderdi diye düşünüldü. Ama öyle olmadı.

ABD yargısı zamanında olaya el koyup 1 polisi gözaltına, diğerlerini de açğıa almasına rağmen "protestolar" devam ediyor. Trump yönetimiyle hesaplaşmak isteyen tüm gruplar bu süreci fırsata çevirmek üzere kolları sıvadı.

Şu tabloya bakın... Seçime giden ABD'de Trump'ı bir kaşık suda boğmak isteyen vesayetçi Demokratlar ve onların bürokrasideki uzantıları alesta bekliyor.

Dünyayı tek merkezden yönetmek ve "ulusal devlet"i tökezletmek için pusuda bekleyen küresel sermayenin ve Amerikan "derin devletinin" bu kalkışmayı es geçmeyeceği çok açık.

Ama en şaşırtıcı olanı, önceki gün yazdım, Demokrat Kongre üyesi Seth Moulton, "Genç Subaylar Rahatsız" diyerek darbe çağrısı yapmaktan çekinmiyor olması.

Bütün bunlara, Korona sürecindeki başarısızlığı ve artan işsizliği de ekleyin.

İşin görünen yüzünde ABD'deki adaletsizlik, eşitsizlik ve ırkçı uygulamalar var ama arka planında da bir o kadar başka hesap var.

Bu arka planda, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren FETÖ'cüler hatta sokak eylemlerini "anarşizm" boyutuna taşıyan ve aşırı solcu Antifa örgütüyle ilişkili PKK/YPG bile var. Bu örgütle ilgili çok sayıda şoru işareti dikkat çekiyor. Bir yandan solcu ve küresel sermayeye karşı görünüyor, öte yanıyla da Soros gibi kargaşa ve koas planları yapan küresel sermayenin desteğini aldığı söyleniyor.

Antifa sokakları ateşe verince ABD Başkanı Trump da Antifa'yı terör örgütü olarak ilan edeceklerini duyurdu ve şu tespiti yaptı:

"Bunlar organize radikal sol gruplar, Floyd'un anısını kirletiyorlar. Onun anısı için şiddet son bulmalı. Bu kişiler, bu Antifa grubu, bunlar radikal sol kötü insanlar."

Fakat çok daha çarpıcı bilgiyi, FETÖ'yü terör örgütü ilan eden ve Gülen'e komplo kurmakla suçlanan Flynn'in başında olduğu Askeri İstihbarat Teşkilatında Donanma İstihbarat Subayı olarak görev yapan, Trump'ın en sevdiği gazetecilerden Jack Posobiec verdi:

"Antifa üyeleri Suriye'deki yabancı terörist gruplarca eğitildi."

Posobiec, Antifa'yı eğiten örgütün PKK'yla bağlantılı YPG olduğunu söylüyordu.

Böylece belki de ilk kez, Türkiye'ye karşı terör ve şiddet kullanan, Obama iktidarının desteklemekte ısrar ettiği YPG'nin ABD sokaklarını karıştıran bir örgüt ile bağlantılı olduğu gerçeğiyle Trump tarafları yüzleşecek.

ABD'de siyahlara yönelik ırkçı saldırılara karşı son 30 yılda 10'dan fazla ayaklanma yaşandı. Bu kez, 2015 yılında ciddi etkisi olan Ferguson'dan daha sarsıcı bir durum var. Bunun da nedeni sadece siyahların öldürülmesi değil, ABD'de yaşanan 28 Şubatvari süreç ve Kasım 2020 seçimleri.

Buna rağmen şu acı gerçek değişmeyecek, siyahların haklı mücadelesi birilerinin karanlık hesaplarıyla kirletilecek ve yine kaybeden haksızlığa uğrayan onlar olacak.

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