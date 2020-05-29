‘Stratejik Başlıklar’ için düğmeye basıldı

'Kovid-19' küresel virüs salgını, etkilediği 205 ülkenin tümünde, bundan sonra küresel ölçekte yaşanması muhtemel yeni krizlere karşı 'kendi kendine yetebilen' ülke olma noktasında kritik önde başlıkları öne çıkardı. Ülkeler, tarım ve gıda alanında, internet altyapısı alanında, ülke vatandaşlarının genel sağlık taraması ve 'sağlık okuryazarlığı' alanında, sağlık alt ve üst yapısı ile yetişmiş insan kaynağı alanında, tedarik zincirleri alanında, üretim teknolojilerini araştırma ve geliştirme alanında imkan ve kapasitelerini ciddi manada gözden geçirdiler ve hiç şüphesiz ki, önümüzdeki 5 ile 10 yıl bu alanlara yoğun bir şekilde odaklanmayı sürdürecekler.

13 Nisan 2019'da Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan ve olası bir küresel virüs salgınına karşı ulusal bazda ve iller bazında tüm hazırlık planlarının ivedilikle oluşturulmasını talimatlandıran genelge, bugün 'kovid-19'la mücadelede tüm dünyanın alkışladığı başarının, hiç şüphesiz ki, tesadüf olmadığını gösteriyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, dünden itibaren, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'nun, "gıda arz güvenliği", "biyogüvenlik", "siber güvenlik ve iletişim altyapısı", "tıbbı cihaz" ile "ilaç ve aşı" 'stratejik başlık'larında çalışmaları başlatması kritik önemde bir adım.

Küresel virüs salgının dünya ekonomisinde önceliklendirttiği 'sürdürülebilirlik' ve 'kendi kendine yetebilirlik' kavramları, tarım ve gıdada sürdürülebilirlik noktasında, bir cephede 'akıllı tarım' teknolojilerinin geliştirilmesini, Türkiye'nin tarıma elverişli arazilerinin ve su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesini gerektiriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın geçen yıl gündeme getirdiği 'Sera A.Ş.' projesi de bu sürecin bir parçası. Nüfusu 2023-2025 dönemi için 90 milyona, 2030 için 95 milyona ve 2060'lar açısından 112 ile 120 milyona doğru yürüyen bir Türkiye için 'gıda arz güvenliği', aynı dönemlerde 70, 100 ve 150 milyona ulaşması beklenen turist sayısı ile birlikte son derece hassas bir önceliğe işaret ediyor.

Gıda arz güvenliği, biyogüvenlik, siber güvenlik ve iletişim altyapısı, tıbbı cihaz ile ilaç ve aşı konularında dünyadaki gelişmeleri ve ortaya çıkan küresel ihtiyaç ve tıkanmaları gözlemeyerek, Türkiye'nin bilimsel, akademik, teknik ve üretim bazlı tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber ederek; bu alanda özel sektör ve kamuda ciddi araştırma- geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşların, şirketlerin, girişimcilerin envanterini de çıkararak, Türkiye'nin fırsat ve risklerini, güçlü ve zayıf olduğu yönlerin bütününü masaya koyup, 'gerçekçi' bir yol haritası oluşturulması gerekiyor. Özel Sektör-Akademi-Kamu işbirliği ile hazırlanacak ve yaz sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdir ve değerlendirmesine sunulacak detayları merakla bekliyor olacağız.

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