‘Made in Türkiye’ye geri sayım...

'Türk' kelimesi 6. Yüzyıl'dan beri kullanılıyor. 'Türkiye' kelimesi 'Türklerin Bölgesi', 'Türklerin Vatanı' anlamına gelen bir kelime. Çeşitli kavimler ve devletler tarafından 'Türklerin Anavatanı' Turkye, Torke, Turkie, Turkye, Turkia, Turkie, Turkiyye olarak çok farklı dillerde, çok farklı şekillerden dillendirilmiş, kullanılmış. Bir tek, İngilizce konuşan ülke ve topluluklar, Türkiye'ye 'Turkey' demişler. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türklerin anavatanı olan ülkeyi, yüzyıllardır dünyanın en tanınmış tüccar toplumlarının 'Türkiye' ismiyle andıklarını, küresel ölçekte üretim ve ihracat yapan Türklerin coğrafyasının Türkiye olduğunu hatırlatarak, ülkemizin küresel ticarete konu ihraç ürünlerinin coğrafik işaretinin Türkiye olduğu gerçeği ile, artık Türkiye'de üretilmiş ürünlere 'Made in Türkiye' damgası vurulması gerektiğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yerli- milli' otomobil projesi TOGG'un tanıtım törenindeki çağrısı, başta TİM ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye'nin küresel alanda bir üretim, yatırım ve ihracat çekim merkezi olduğu noktasında geniş kapsamlı çalışmalar gerçekleştiren kurumları olarak hemen düğmeye bastılar. TİM, tüm resmi yazışma gerçekleştirdiği evraklarında 'Türkiye' ifadesini kullanmaya başlarken, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi de, tüm resmi yazışmalarında ve resmi web sitesinde 'Invest in Türkiye' diye değişikliği gerçekleştirdi. Her iki kurum da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini adeta bir talimat kabul ederek, hızla ilk adımları attılar.

Bu çerçevede, TİM ve Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) bünyesinde yürütülmek üzere başlatılmış olan çalışmalar ışığında, Türkiye'den ihraç edilen ürünlerin etiketlerinde, ambalajlarında, Türkiye'nin ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçıların dünya genelinde katıldıkları fuar ve EXPO'larda 'Made in Türkiye' tüm tanıtım mecraları kullanılarak öne çıkarılacak. Böylece, yüzyıllardır dünyanın önde gelen küresel tüccarlarının 'Türklerin Anavatanı' olarak kullandıkları 'Türkiye' ifadesi, küresel ticaretin her alanında yer alacak. Bu gelişme, Türkiye'nin bir dönem küresel tanıtımında kullanılan 'Turkey, Discover the Potential' mottosu üzerinde yürütülen çalışmaların da son bulması anlamına geliyor.

Zaten, bu mottonun, sloganın daha ilk kez tanıtımının yapıldığı toplantıda dahi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 800 milyar doları aşmış bir milli gelir ve 200 milyar dolara doğru koşan bir ihracat ile, Türkiye'nin 'potansiyel' ülke olmanın çoktan ötesine geçtiği uyarısında bulunarak, 'esas Türkiye'nin gücü keşfedilmeli' demişti. Bu durum, bugün, Avrasya'nın oyun kurucu bir ülkesi ve küresel ekonomi-politiğin vazgeçilmez bir aktörü olarak, Türkiye'nin artık yeni bir 'motto', yeni bir 'mesaj', 'slogan' ile dünyanın karşısına çıkmasını gerektiriyor. Yeni 'motto'nun da 'Türkiye' üzerinden şekillenmesi gerekecek. Bir zamanların 'Soğuk Savaş' dönemindeki 'Turkey'inden, 21. Yüzyıl'ın yükselen gücü 'Yeni Türkiye'ye geçiyoruz. Bu tarihi ve dev 'zihinsel dönüşüm' için geri sayım başladı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın