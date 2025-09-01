01 Eylül 2025, Pazartesi
İSKENDER GÜNEN
01.09.2025, Pazartesi
Oyunun ilk 45 dakikalık bölümünde Trabzonspor'un belirli sürelerde olumlu görüntüleri ortaya çıktı. Özellikle 25 dakikalık bir bölüm var ki bu süre artırıldığında çok daha üretken ve arzu edilen bir oyun ortaya çıkar. Atak girişimlerinin odak noktası Trabzonspor'un sağ kenarı. Başrolde de her maçta olduğu gibi Zubkov var. Pina ve zaman zaman sağ kenara yaklaşan Folcarelli ile ikili oyunlarla Samsunspor'un savunma kurgusunu bozdular. Zubkov'un mükemmel pası ve aynı mükemmellikte Onuachu kafa vuruşuyla Trabzonspor 1-0 öne geçti. Onuachu hem orta alana gelerek oyun kurulumuna yardımcı oldu. Hem de duran toplarda savunmasına önemli katkılar yaptı. 1-0'dan sonra ise ilk yarının son dakikalarında Augusto ile direkten dönen top var. İkinci yarıda ortaya çıkan isim kaleci Uğurcan'dı. İki net gol pozisyonunda başarılı kurtarışları var. İlk yarıya göre Samsunspor'un daha fazla Trabzonspor sahasında oynadığı süreler var. Bunun en önemli nedeni ilk yarıya göre Trabzonspor'un önde rakibe yapamadığı pres anlayışı var. Bu da orta alanda Okay ve Folcarelli'nin yalnız kalmasına sebep oldu. Samsunspor'un rahatlıkla orta alanı geçtiği anlar oldu. Sonucunda da beraberlik golü geldi.Trabzonspor'da eksiklerin mutlak görülmesi gerekmekte. Çünkü kadroda eksilmeleri düşündüğümüzde nokta transferlere gereksinim olduğu gerçeği var. Ayrıca böylesi hakemlerle bu lig ne yazık ki sorunlarla biter.
