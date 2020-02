Başlık bilmece gibi değil mi?. Hadi eşi de, kendisi de çok sevdiğim arkadaşım Filiz Akın neyse, ama Donald Trump'ın ne rolü var, o projede, değil mi?.Her şey, Yasemin'in önüme koyduğu bir maille başladı.imzalı o mail beni yılların gerisine götürdü..Yedi Tepe Üniversitesi'nin adının duyulmaya başladığı günlere..Askerlik arkadaşım, İstanbul'un harika belediye başkanı Bedrettin Dalan'ın, o sıralar sadece ülkeye değil, yurt dışına da yayılmaya başlayan Fetullah Gülen okullarına, ayni silahla cevap vermek üzere kurduğu İstek Liseleri'nden sonra Yedi Tepe Üniversitesi'nin temelini atmıştı.Hızla gelişen üniversite Münzara Kulübü'nden aldığım ki bir söyleşi daveti dolayısıyla tanımıştım, Kulüp Başkanı bu delikanlıyı.. Ve de yardımcısı Gizem'i..Bir nefeste okudum, maili..Yazdıkları hatıralarımı uyandırmakla kalmadı..Bugünün gençlerine, örnek, ibret ve ders olacak içeriğine bayıldım....Ve bugünün gençleri de dikkatle, ama çok dikkatle okusunlar diye sizlere nakletmeye karar verdim. Buyurunuz efendim..

Değerli Hıncal Hocam, Umarım çok iyisinizdir? Uzun zamandır size yazmıyorum. Son görüşmemizden sonra epey yollar aldım. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 100 binden fazla gence eğitim veren organizasyonlar düzenledim. Şu an Münazara Hitabet Derneği Başkanı ve "Okul Dışı" adlı bir ders dışı aktiviteler okulunun yöneticiliğini yapıyorum.Türkiye'nin en iyi liselerinde çalışmalar yapıyoruz.Ayrıca gençler ve okul yıllarındaki öğrenci kulüplerinin önemi ile ilgili bir kitap yazma arifesindeyim ve kitabın sizinle ilgili bölümünü tebessümle okuyabileceğinizi düşündüm. İşte o bölüm................................................Hıncal Uluç 2000'li yılların başındaTürkiye'nin en çok okunan gazetecilerindenbiriydi. Televizyonda Yaşamdan Dakikalarve 90 Dakika diye iki büyük programı vardı vegazete yazıları sürekli gündem oluyordu. Benher iki programı da izliyordum ve çok seviyordum.2002 yılında ise yazıları takip etme işi bir hedefe dönüştü.O yıl Türkiye Dünya Kupası'nda efsane maçlar çıkarıyordu. Turnuva Kore'deydi ve pek çok isim o kadar uzağa gidememişti. Maçları Hıncal Uluç pek çok ünlü isimle birlikte evinden yorumluyordu. Dev ekran kurulmuş Türkiye'nin medya, iş ve spor dünyasından ünlü isimleri ekrandan görüntü veriyordu. O andiye geçirmiştim içimden."Ekrandakiler gibi başarılı biri olmalıyım, o ortamın adamı olmalıyım" dedim. (Tabii müthiş bir ego var.. Lise son sınıftayız o dönem) Üniversiteye girdikten sonra "Orada olmak" , "Oranın adamı olma"nın önüne geçti. O eve, o ortama nasıl girecektim. Nasıl?Birinci adım Hıncal Uluç ile tanışmaktı.Okula söyleşiye çağırdım, yardımcısı Yasemin Hanım'ı en az 40 kez aradım. 2 kez kabul ettiler ama sonradan çeşitli gezi organizasyonlarından ötürü iptal oldu. Nihayet bir tarih verdiler. Hem de Nebil Özgentürk ile birlikte.Ama, benim amacım Hıncal Uluç'u okula getirmek değil. Evine, ortamına girmek. Bu aşamada imdadıma Donald Trump yetişti.Trump o dönemde televizyonda meşhur Apprentice/ Stajyer programını yapıyordu.Hani şu "You are fired / Kovuldun" diye biten efsane program. Programın bir bölümünde çıraklara, görevi başarı ile tamamlamaları durumunda ünlü isimlerle yemek vaat ediliyordu.O fikri Yaşamdan Dakikalar'a uyarladım.Tabii bir sosyal fayda ilavesiyle. Bu noktada da devreye Filiz Akın girdi.Filiz Hanım o dönemde kanserli hastalar için mavi bilezik satıyordu. Ulusal bir kampanyaya dönüşmüştü, Mavi Bilezikler ve Hıncal Bey de bu kampanyaya köşesinde destek olmuştu..Yasemin Hanım'a bir mail attım ve projemi açıkladım."Yasemin Hanım biz önce mavi bilezikler satacak, alanlara da birer söyleşi bileti hediye edeceğiz. Söyleşi günü de katılanlar arasında çekiliş yapacağız. Kazananlara vermek istediğimiz ödüller şöyle.."- Hıncal Uluç ile Maç Keyfi- Haşmet Babaoğlu'ndan İmzalı Kitaplar- Nebil Özgentürk ile Film Çekimi- Sunay Akın ile Oyuncak Müzesi'ni Gezmek." Hıncal Bey bu teklifi kabul etti ve sonrasında beni ofisine detayları konuşmak üzere çağırdı.Etkinlik günü geldiğinde 4 bin bilezik satmıştık ve kanserli hastalar için ciddi bir gelir üretmiştik.O gün 1200 kişilik salonda 1500 öğrenci vardı. Harika bir söyleşi oldu ve Hıncal Bey en baştaki hedefim olan şeyi teklif etti bize. Etkinliği sunan arkadaşımız Gizem'i çağırdı:"-Kulüpte kaç kişisiniz?-20!.-Yapın organizasyonu..4 hafta sizi beşerli gruplar halinde kahvaltıya davet edeceğim." Tam hayal ettiğim şey olmuştu. Kulüp başkanı olarak tabii tüm kahvaltılara gittim. Bir kahvaltı Nişantaşı Salomanje'de. Bir kahvaltı Ortaköy'de, Ertekin'de.. Haliç'te, Miniatürk'ün orta yerinde bile kahvaltı yapmıştık, orayı yaratan Cengiz Özdemir'le.. Her defasında masamızda hep ekranlarda gördüğüm isimler vardı. Belediye Başkanları, CEO'lar, sanatçılar.Hedefe çok çabuk ulaşmıştım.Hayalini kurduğum ortamdaydım, işte.Hıncal Uluç, Nebil Özgentürk ve Sunay Akın'ın ortamında..Ama..Büyük bir "Ama" var burada.Onlara sunacak hiçbir projem, vizyonum, içeriğim yoktu. Çünkü ben sadece onların arasına girmeye çalışmıştım. O insanlardan biri olmaya değil.Asıl o zaman en önemli şeyin ne olduğunu anladım.Hedefleri de doğru seçmek gerek.

Yavuz'un maili burada bitiyor. Ama ben şimdi "Hedef nasıl doğru seçilir"i anlatan bölümü merak ediyorum, asıl!.

Kitabını heyecanla bekliyorum, Yavuz!.

Fark Etmeli İnsan!..



Can Yücel'in bu harika dizeleri

için Bora Erpulat'a teşekkürler..)



Bir damlacık sudan

Nasıl yaratıldığını fark etmeli.



Anne karnına sığarken

Dünyaya neden sığmadığını

Ve

En sonunda bir metre karelik yere

Nasıl sığmak zorunda kalacağını

Fark etmeli.



Şu çok geniş görünen dünyanın,

Ahrete nispetle

Anne karnı gibi olduğunu

Fark etmeli.



Henüz bebekken

Dünya benim! dercesine

Avuçlarının sımsıkı kapalı olduğunu,

Ölürken de aynı avuçların

Her şeyi bırakıp gidiyorum işte!

Dercesine apaçık kaldığını

Ve kefenin cebinin bulunmadığını

Fark etmeli.



Baskın yeteneğini

Fark etmeli sonra.

Azrail'in her an

Sürpriz yapabileceğini,

Nasıl yaşarsa

Öyle öleceğini

Fark etmeli insan.



Hayvanların yolda, kaldırımda,

çöplükte

Ama kendisinin

Güzel hazırlanmış mükellef bir sofrada

Yemek yediğini

Fark etmeli.



Yaratılmışların en güzeli olduğunu

Fark etmeli

Ve ona göre yaşamalı.



Gülün hemen dibindeki dikeni

Dikenin hemen yanı başındaki

Gülü fark etmeli.



Evinde kedi, köpek beslediği halde

Çocuk sahibi olmaktan korkmanın

Mantıksızlığını fark etmeli.



Eşine seni çok seviyorum! demenin

Mutluluk yolundaki müthiş gücünü

Fark etmeli.



Dolabında asılı 25 gömleğinin

Sadece üçünü giydiğini ama

Arka sokaktaki komşusunun

O beğenilmeyen gömleklere

Muhtaç olduğunu fark etmeli.



Zenginliğin ve bereketin

Sofradayken önünde biriken

Ekmek kırıntılarını yemekte

Gizlendiğini fark etmeli.



Annesinden doğarken

Tertemiz teslim aldığı gırtlağını ve

Aşırı beslenme yüzünden sarkan

göbeğini

Fark etmeli.



Fark etmeliyiz çok geç olmadan...

Ömür dediğin

Üç gündür,

Dün geldi geçti

Yarın meçhuldür...



O halde

Ömür dediğin

Bir gündür,

O da bugündür.

Pazar Neşesi



Karı koca arasında bir soğukluktur gitmeye başlamış..

Ortada öyle gözle görünür bir sıkıntı mıkıntı da yok..

"Boşansak mı" falan derken, dostları "Evlilik terapistleri var. Onlara gitsenize" demişler..

Akılları yatmış.

Terapist bir gün kadını, bir gün erkeği dinlemiş, sonra ikisini birden çağırmış..

"Bakın" demiş, "Sizin tek sorununuz cinsel yaşamınızın monotonluğu.. Onu biraz renklendirin. Değişik şeyler yapın, sorun kalmaz.." Çıkmışlar eve dönerken koca "Bu akşam marangoz usulü yapacağım" demiş..

Yemek, az televizyon falan.. Yatağa girmişler..

Sabah kahvaltıda kadının suratı gene bir karış..

"Hayrola" demiş adam..

"Ne hayrolası.. Hani Marangoz usulü yapacaktın.

Her şey eski tas eski hamam..

Ne fark etti ki?."

"Sen fark etmedin o zaman?."

"Neyi fark etmedim?."

"Kulağımın arkasındaki kurşun kalemi.."

Latin Sözleri

"De inimico ne loquaris male, sed cogites.."

"Düşmanın hakkında kötü konuşma, ama düşün!" Syrus