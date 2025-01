Aziz Yıldırım Koç’a önerilerde bulunmuş!

1-Fenerbahçe, iki stoper ve bir sol bek alacak. Bu transferlere dair kulağınıza gelen bir gelişme var mı?

Stoper ve bek transferleri olmazsa olmaz. İlginç diyaloglar yaşanıyor aslında yöneticiler ile Mourinho arasında. Devre arası için "Ne yapalım?" diye masaya oturduklarında, Portekizli hoca "Transfere gerek yok" diyor. Herkes de birbirine bakıyor. Bu konuşma geçtiğinde henüz Becao da sakatlanmamış. Tribünlerin beklentisi üzerine Talisca için temaslar başlıyor ve anlaşmalar sağlanıyor. Başkan Koç, stoper ve beke dikkat çekti ama ilk transfer Talisca'dır. Sonrasında Koç-Yıldırım buluşmaları gerçekleşmeye başladı. Aziz Başkan'ın bu sohbetlerde önerileri oldu; stoper ve sol bekin de altını çizdi. Takıma değer katacak, geldiğinde de ilk on bir oynayacak isimler üzerinde tartışıldı. Stoper ve bek alınacak, Talisca tamam. Dördüncü isim için kontenjan açılması lazım. Ancak altını çizmemiz gereken bir nokta var; Koç büyük bütçeden, pahalı oyunculardan bahsetti. Mourinho ile de hedef tazelendi. Fenerbahçe yönetimi, sadece ligi değil, Avrupa Ligi'nde de final getirecek bir takım için kolları sıvıyor.



ŞAMPİYONLUK ANCAK TARAFTARLARIN ELİNDE

2-Fenerbahçe'nin önündeki maçlarına bakarsak nasıl bir yorum yaparsanız?

Puan tablosunun üstüne karşı puanlar kaybettiler ve Galatasaray hariç tüm maçları deplasmanda oynadılar. Şimdi zor maçlar Kadıköy'de. Galatasaray'da ise durum tam tersi, hepsiyle dışarıda oynayacak. Fenerbahçe, Kadıköy'ü tekrar 'yenilmez arenasına' çevirmek durumunda. Ev sahibi maçlarda tribünlerin sahaya ve takıma odaklanması, 'destek moduna' geçmesi bu yüzden çok önemli. Son basın toplantısında da bu çağrı yapıldı. Fenerbahçe'nin fikstürü avantaj haline döndürmesi, Kadıköy'ün tekrar 'cehennem' olması ile mümkün. Bu yüzden şampiyonluk Fenerbahçe taraftarından geçiyor.



AMERİKA'YI YENİDEN KEŞFETMEK İSTİYORLAR

3- Jose Mourinho, F.Bahçe'de 3-4-2-1 sistemi ile devam edecek mi? Bu sistem takıma uyuyor mu?

Mourinho kanatları kullanmak istiyor. İki santrfor ile oynamasının formülü bu. Mevcut bekleri ile bunu tam yapamadı. Kostic'den, hatta beşlinin sağında Oğuz Aydın'ı oynatmak istediğinden, üçlü savunmada neleri yapabileceğini görmek istiyor. Kendisi "Her sistemi oynamalıyız" diyor haklı olarak ama tahtaya yazmakla olmuyor bu. Çalışılması lazım. Jesus döneminin ipini çeken de 'üçlü savunma' oldu. Önde oynamak isterken, avlandılar. Bu kadro, geçen sezon 4-2-3-1 ile rekor puan topladı, gol rekoru da kırıyordu. Amerika'yı neden yeniden keşfetmek istiyorlar anlaşılır gibi değil aslında.

