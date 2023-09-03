ERMAN TOROĞLU

G.Saray’ın toparlanması gerekiyor

G.Saray'ın ölüp ölüp dirildiği Avrupa maçından sonra Gaziantep gibi zayıf bir takımla oynaması kendisi için şanstı. Böyle olduğu halde bile Gaziantep, Galatasaray kalesinde pozisyonlar buldu. İki takım arasındaki tek fark Galatasaray'ın daha tecrübeli ve kaliteli futbolcuları olmasıydı. Bunların ağırlığı ile maçı zorlanmadan kazandılar ama yine de şöyle göze hoş gelen, zaman zaman pozisyonlar yaratacak güzel hareketleri yapamadılar.

"Futbolumuz ileri gitmiyor" diyoruz. Oynanan sahalara bakın çok güzel bakla, balkabağı ve patates yetişir. Bilardo mermerde oynamaz, çuhada oynanır. Futbol da güzel sahada oynanır. Şimdi böyle olursa yağmurlar başlayınca ne olur merak ediyorum. Futbolculara tonla para veriyorsunuz ve bu sahalara mecbur bırakıyorsunuz.

Maç için fazla bir şey söylemeye gerek yok ama yine de Galatasaray'ın daha bir toparlanması gerekir. Şimdi diyecekler ki, "Milli maç arası var." Düzeldiler, düzeldiler. Eğer olmazsa bu sefer de diyecekler ki, "Milli takımlara çok oyuncu verdik, ya sakat geldiler ya da yorgun." Bahane hazır. İnsanlar güzel futbol seyretmek istiyorlar, bunun için de maçlara gidiyorlar. Hoş, üç büyükler ve Trabzonspor dışındaki takımlarda maçlara giden seyirci az.

Hakem Ali Şansalan bazı pozisyonları kendisi gördü veremedi, VAR çağırdı karar verdi. Mesela Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golden önce Kerem Demirbay'ın elle oynamasını bence görmesi gerekirdi.

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